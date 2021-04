Tobías Seguro, un "9" para agendar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero proveniente de la ciudad de Rafaela se instaló en Santa Fe, firmó para Unión y ya es uno de los destacados de esta nueva camada de jóvenes valores. Forma parte del plantel de Reserva de AFA, mientras suma minutos de fútbol en el plantel liguista.

Un delantero, también llamado atacante, punta, o extremo, es un jugador de un equipo de fútbol que se destaca en la posición de ataque, la más cercana al arco del equipo rival, y es por ello el principal responsable de marcar los goles. Este es el caso de Tobías Seguro, un chico que jugó en Ben Hur y que, con el pase en su poder, decidió probar suerte en Unión de Santa Fe, lugar donde fue recibido con los brazos abiertos. Por condiciones naturales se ganó un lugar en el plantel de reserva y, como el DT Marcelo Mosset también está en Liga, permitió que el delantero se mueva en ese plantel tratando de sumar minutos de fútbol después de un parate largo por la pandemia.

Como todo futbolista, sueña con llegar a jugar en la primera de Unión, lugar donde reconoce que fue muy bien recibido por todo el ambiente tatengue: "Me recibieron muy bien, desde el canchero hasta el último de los jugadores que ingresaron al club. La verdad que el cuerpo técnico es muy profesional y me hicieron sentir muy cómodo", adelantó el atacante.

-¿Cómo se inicia tu carrera en el fútbol?

-Yo me inicié en Ben Hur de Rafaela y ahí jugué desde los 7 a los 17 años. Después, con el pase en mi poder, Hernán Rubiola me trajo a Unión porque Marcelo Aranda me venía siguiendo desde hacía un tiempo. Me probé en Reserva afista y tuve la suerte de quedar.

-¿Cuándo llegás a Unión?

-En enero de este año me probaron y la primera semana de febrero me dijeron que quedaba y así fue.

-¿Cómo es el día a día desde que vestís la camiseta de Unión?

-En Unión se trabaja fuerte en el día a día y soy de aprovechar el descanso. Me siento muy cómodo y trato de dar lo mejor de mí. La verdad que es un orgullo poder vestir esta camiseta.

-¿Cuál es el sueño a cumplir?

-El de todo pibe que sueña con jugar al fútbol. Especialmente, el mío es llegar a Primera, sabiendo que para eso hay que trabajar mucho. Soy consciente que todo llega y esa es mi meta.

-¿Qué opina la familia de este momento?

-Mis padres y mi hermana están felices porque me ven bien. Mi viejo, futbolero como pocos, sigue despuntando el vicio cada sábado; además, no se pierde los partidos de la Liga Profesional. El apoyo de la familia es fundamental, hoy y siempre.

Ficha personal

Nombre y apellido: Tobías Seguro.

Fecha de nacimiento: 06/08/2002, Rafaela (Sta. Fe).

Grupo familiar: papá , mamá y una hermana.

Jugador preferido: Lionel Messi.

Lugar en la cancha: delantero, centro, "9".

Un sueño: jugar en la Primera División