https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 01.04.2021 - Última actualización - 8:09

8:06

Deshaun Watson fue acusado por un grupo de masajistas que sufrieron agresiones y la mala conducta del deportista, quien buscaba “sexualizar” las sesiones en todo momento

Escándalo Una estrella de la NFL enfrenta 21 denuncias por presunto acoso sexual Deshaun Watson fue acusado por un grupo de masajistas que sufrieron agresiones y la mala conducta del deportista, quien buscaba “sexualizar” las sesiones en todo momento

La lista de demandas civiles contra el mariscal de campo titular de los Texans de Houston, Deshaun Watson, por presunto acoso sexual a mujeres masajistas y conducta inadecuada, ascendió hasta 21 con la presentación de otras dos nuevas.

Mientras las demandas civiles 20 y 21 contra Watson se hicieron públicas, su abogado respondió con una extensa publicación de declaraciones oficiales de 18 masajistas que afirman que solo tuvieron interacciones comerciales positivas con Watson.

La estrategia del abogado Rusty Hardin, que defiende a Watson, es la de presentar a su cliente como una persona que utiliza los servicios de masajes con regularidad, pero sin que los mismos tengan ningún tipo de orientación “sexual”.

Todo lo contrario de lo presentado en las demandas por el abogado Tony Buzbee, quien defienden a las 21 mujeres que presuntamente sufrieron las agresiones y mala conducta de Watson, que si buscaba en todo momento “sexualizar” las sesiones de masajes.

Mientras que otra mujer, que está representada por el abogado de derechos civiles de Houston UA Lewis, también proporcionó a Sports Illustrated un relato de primera mano de un encuentro de masaje con Watson que sintió que intentó sexualizar.

“Solo quiero una disculpa genuina, para nosotras y nuestra comunidad, por ponernos en estas situaciones en las que no sabemos qué hacer”, explicaba en dicha entrevista y agregó: ”Hay gente que está en contra nuestra, diciendo: ‘¿Por qué él haría eso? No tiene ninguna razón para hacer eso. Tiene una hermosa novia; tiene esto, esto, esto y esto ‘. Todas esas cosas son ciertas, pero la fama no crea carácter”.

Tenés que leer

Todas las mujeres que han demandado a Watson son masajistas o trabajaban en un spa o negocio similar y afirmaron que Watson se mostró descubierto, las tocó con el pene durante sesiones de masaje o las besó sin su consentimiento. Una mujer afirmó que Watson la obligó a hacerle sexo oral. Todos los incidentes, con excepción de uno, ocurrieron en Houston, y una mujer ha viajado desde Atlanta, de acuerdo con las demandas. El primer presunto incidente ocurrió en marzo de 2020.

Las últimas informaciones presentada por Hardin parecieran tener como objetivo ofrecer una narrativa en contra de las 21 mujeres que defiende Buzbee, las cuales alegan una escala móvil de incidentes sexualizados entre los diferentes casos, que van desde presiones inapropiadas hasta acoso sexual.

Mientras que el caso se ha convertido en un asunto público de ida y vuelta más extenso, Buzbee declaró anteriormente que proporcionaría evidencia al Departamento de Policía de Houston.

Mientras tanto los Texans, aunque no quieren entrar a hacer ningún tipo de valoración específica, si consideran que es el caso es algo “preocupante”. Watson es uno de los mejores quarterbacks de la NFL y lideró la liga con la mayor cantidad de yardas por pase la temporada pasada, además firmó una extensión de contrato por cuatro años y 156 millones de dólares con su equipo actual.

Por su parte la NFL ha reiterado que tiene abierto su propio proceso de investigación sobre el caso y hasta el momento no tiene nada que comentar, de acuerdo a su portavoz, Brian McCarthy: “El asunto está en revisión” relacionado con la política de conducta personal de la liga”.