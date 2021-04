El club que ya anunció el fichaje del Kun Agüero

Tras la confirmación de la salida de Sergio ‘’Kun’’ Agüero del Manchester City, la danza de nombres que podrían hacerse dueños del pase con el delantero comenzó. Pasando por el encuentro con Messi en Barcelona, hasta el casi utópico regreso a Independiente.

En un mar de dudas sobre el futuro del jugador de la selección argentina, un equipo que evidentemente no aparecía en los radares de nadie, sorprendió a todos con un particular posteo en su cuenta oficial de Twitter.

📝 | Cape Town City is delighted to announce the signing of striker Sergio Aguero.



The forward signs a pre-contract with the Citizens and joins from English Premier League side Manchester City. #WelcomeKun 👋 #iamCityFC pic.twitter.com/QhQrNm0Zrq