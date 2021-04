https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 01.04.2021 - Última actualización - 12:06

12:05

"No estoy enojado, estoy frustrado. Estoy triste de no poder lograrlo, a un lugar donde seguiré yendo y aportando, así como le dije a Jorge de seguir aportando si me necesita", dijo Pergolini.

El conductor dijo que no le gusta "ocupar lugares por ocupar" Pergolini, tras su renuncia como vicepresidente de Boca: "No podía llevar a cabo la visión que tenía" "No estoy enojado, estoy frustrado. Estoy triste de no poder lograrlo, a un lugar donde seguiré yendo y aportando, así como le dije a Jorge de seguir aportando si me necesita", dijo Pergolini. "No estoy enojado, estoy frustrado. Estoy triste de no poder lograrlo, a un lugar donde seguiré yendo y aportando, así como le dije a Jorge de seguir aportando si me necesita", dijo Pergolini.

El conductor Mario Pergolini aseguró este jueves que no le gusta "ocupar lugares por ocupar" tras presentar su renuncia a la vicepresidencia primera de Boca, a la vez que dijo que no está "enojado", pero sí "frustrado y triste" por la situación y reconoció que hubo "detonadores" que provocaron su salida.



"Ayer (miércoles) presenté la renuncia al club de mis amores, al club donde voy siempre, al que tuve la suerte que con (el presidente de Boca, Jorge Amor) Ameal nos eligieran para llevar los destinos por un tiempo del club más grande que hay en el mundo", señaló el empresario.

En declaraciones que formuló en su programa radial, el reconocido conductor añadió: "Más allá de los enojos y frustración, hay que tomar decisiones y mejor tomarlas más temprano que tarde. Estirarlo es alargar lo impostergable, desgastar las relaciones que están desgastadas, no es el caso pero no me gusta ocupar lugares por ocupar".

"No estoy enojado, estoy frustrado. Estoy triste de no poder lograrlo, a un lugar donde seguiré yendo y aportando, así como le dije a Jorge de seguir aportando si me necesita", aseveró Pergolini.

Luego, en declaraciones a la prensa, el ex integrante de la Comisión Directiva de Boca añadió: "Es un club grande, muy fuerte y uno cree que puede salir de un ámbito y trasladarlo a otro: una vez más, comprobé que no tengo esa capacidad".

"Lamento que esté pasando esto, porque se habla mucho, pero me parece mucho más decente hacer esto. No me gusta quedarme por quedarme", insistió.

Al dirigirse a los hinchas xeneizes, Pergolini pidió "que la gente entienda que el club está en buenas manos, con buena gente".

Respecto a los factores que provocaron su salida y a los cortocircuitos por el manejo de la comunicación del club, el ex vicepresidente de Boca explicó: "Sin duda hay detonadores, pero estas cosas no suceden por cosas chiquitas. Esto es responsabilidad mía: hasta cierto punto pude hacer algo y hay otras cosas que me cuesta llevar adelante. Hay que dejar a la gente que sí lo va a poder llevar adelante, para que todos puedan seguir trabajando tranquilos".

Y comparó: "Es como la pareja: soy yo, no sos vos".

Sobre cómo continuará su vínculo con el club, el conductor afirmó que "ahora hay que tomarse un tiempo".

Finalmente, el empresario contó que el pasado miércoles dialogó con los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez y remarcó que "en estas 24 horas no" habló con el vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme.

El miércoles anunció su renuncia "indeclinable" como vicepresidente primero de Boca, luego de 14 meses dentro de la Comisión Directiva que encabeza Jorge Amor Ameal, y en medio de rumores de discusiones con el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme.

"Estoy agradecido con Ameal y Riquelme. En este año y meses fueron atípicos", aseveró, tras lo cual dijo: "Sin dudas que haya otro canal de comunicación que cuando lo ves armado no es como lo harías vos, que caminan como modelos no es lo que pretendo, y no es como yo pretendo o debería hacerse, hay que correrse".

"He tenido una charla muy grata y grande, pasional con la gente a la que he acompañado, hay cosas que coincido y otras que no, y me me veo un poco limitado. Uno se tiene que correr y dejar que las cosas funcionen, sino sos el que frena todos los movimientos", expresó.

En tanto, manifestó: "He escuchado muchas cosas y son entendibles. No es una cosa chiquita que me hace tomar este tipo de decisiones. Noté que yo no podía llevar a cabo la visión que tenía y que creo que el club va a terminar haciendo. Yo soy más ejecutivo y necesito serlo".

"Las comunicaciones tienen que ir en conjunto y tienen que tener una forma de llevarse a cabo. Uno debe tener cierta coherencia, si eso se rompe, no puedo llevarlo a cabo y no tengo qué aportar. Ocupar lugares por ocuparlos, no tienen sentido", indicó.

Además señaló: "En el tema del fútbol, mucho no me puedo meter, está más apartado, manejado de una forma que a lo mejor no coincide demasiado con mi visión. Uno no puede quedarse en un lugar que es bueno".

"Es un club con muchas voces e intereses distintos. Pero no tengo dudas que quien lo lleva adelante (Ameal) es un tipo que piensa en Boca, que pone a Boca por sobre todo, incluso por cosas que le proponen amigos", aseveró.

Pergolini dijo también: "A los que han confiado en mí, pocos o muchos que votaron porque yo estaba, intentaré seguir sumando como el hincha que soy. Si alguno se desilusiona, pido mil disculpas".

Con información de NA