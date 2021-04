A pesar de estar invicto, el "Vasco" cambia en Unión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La vuelta de Blasi por Federico Vera que estará aislado diez días y el ingreso de Marco por Machuca serían, en principio, las modificaciones del Tate. No se descarta un tercer retoque en la zona de medios.

No van los mismos. El once inicial de la última fecha, en condición de local ante Sarmiento de Junín en el 15 de Abril. Para ir a Liniers, el entrenador prepara como mínimo un par de modificaciones. Eso sí, no cambia el esquema. Crédito: Manuel Fabatía

Un poco por obligación...otro poco por convicción. Lo cierto es que, de cara a Vélez Sarsfield este domingo en el estadio José Amalfitani de Liniers, el entrenador Juan Manuel Azconzábal tomó la decisión de "tocar" el once titular de Unión que jugó y empató de local ante Sarmiento. El "Vasco" sabe que no alcanza con estar invicto y necesita empezar a sumar de a tres si es que tiene intenciones de clasificar a la etapa de los cruces en la Copa de la Liga. De mínima, dos retoques de nombres que podrían ser tres pensando en este domingo a las 18.30 contra la "V" azulada.

El primero de los cambios estaba "cantado": la salida de Federico Vera para el ingreso de Brian Blasi, con la idea de reforzar el sector defensivo, no sólo en el juego en sí sino en el rubro aéreo de la pelota parada, un aspecto que le preocupa y mucho al entrenador de acuerdo al scouting del rival de turno.

Si bien el entrenador no lo ensayó a fondo, todo lo que estaba en la cabeza del entrenador se confirmó de antemano porque Federico Vera deberá permanecer aislado, en principio por tener síntomas compatibles con el Covid-19. Esto, que es un secreto a voces en el Mundo Unión, tendrá su correspondiente confirmación con los resultado del hisopado. El del lateral-volante por derecha fue ordenado antes que el resto de los jugadores del plantel profesional del Club Atlético Unión.

Pasando en limpio, el de Brian Blasi por Federico Vera es la primera de las modificaciones, leyendo el once titular de atrás para adelante, partiendo desde Moyano. Esto le dará, algunas fortalezas, como por ejemplo armar automáticamente una línea de cuatro, con Blasi de "4" y Portillo de "3", además de Franco Calderón con Galván en la cueva.

Igualmente, las modificaciones no terminarían sólo con el cambio de Blasi por Vera, ya que el entrenador habría tomado la decisión de darle la chance desde el vamos a Marco Borgnino y quien saldría del once titular sería el chico Imanol Machuca. Claro que ese cambio, el de Borgnino por el pibito, implicaría que el también juvenil Kevin Zenón se corra de la izquierda a la derecha. Así, el ex Atlético Rafaela iría del lado de Portillo y Peñailillo.

En principio, se habla de dos modificaciones casi firmes y seguras, además de un posible tercer cambio. Ese otro retoque estaría en la zona de medios, donde no hay demasiado para "buscar", ya que Peñailillo llegó como refuerzo y el "Chaco" Nelson Acevedo siempre cumple. Muchos se preguntan si el que saldrá es Cañete para que ingrese Mauro Pittón, que además de doble "5" puede tirarse a la derecha para quedar de "8" si Blasi se va de "4" a la zona defensiva.

Lo cierto es que, en una mezcla de obligación y convicción, el entrenador está convencido que debe "tocar" la piezas de su equipo para mejorar pensando en Vélez para este domingo a las 18.30. Por lo pronto, los cambios de nombres e incluso de perfiles (Ejemplo: lo de Zenón, de izquierda a derecha) no modificarían por ahora ese dibujo táctico madre del entrenador Juan Manuel Azconzábal: 3-4-3.

Hay que recordar que Darío Herrera será el árbitro del partido entre Unión y Vélez por la fecha 8 este domingo en el estadio José Amalfitani de Liniers. Julio Fernández y Mariana De Almeida serán los asistentes, mientras que Julio Barraza será el cuarto árbitro para el choque de velezanos y tatengues.

Machuca: "Falta precisión para definir"

"La verdad que me siento muy bien, esto de jugar es algo nuevo para mí, pero se dio la oportunidad y hay que saber aprovecharla. En el partido contra Sarmiento tuve dos oportunidades para convertir pero me faltó precisión para definir. La posición en la que estoy jugando me resulta cómoda. Pero debo adaptarme a la posición en la que me ponga el entrenador. Me gusta ir por afuera como extremo, pero también puedo jugar como media punta. Es indistinto, en cualquiera de las dos posiciones me siento cómodo", dijo Imanol Machuca por Radio Gol.

"Nos está faltando precisión para poder definir frente al arco rival. En los últimos partidos generamos varias chances pero no pudimos concretar y por eso hay que seguir trabajando en ese aspecto. El equipo está muy bien preparado, se viene una seguidilla de partidos complicados, pero lindos para jugar. Son partidos que te ayudan a crecer, pero nos sentimos preparados para afrontarlos y creemos estar a la altura para enfrentar a esos equipos", agregó.

"Le agradezco no solo al técnico sino a los jugadores, como Mauro Pittón, Galván y al Mugre Corvalán que me ayudan en el día a día y me van corrigiendo. Por suerte varios jugadores de reserva tuvieron la posibilidad de subir a Primera y de a poco nos fuimos metiendo en el grupo y ahora estamos jugando", cerró Machuca.