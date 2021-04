https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hubo acuerdo

Los gremios docentes de Entre Ríos rechazaron la propuesta salarial

La Asociación Gremial del Magisterio indicó que si para el 6 de abril no hay una propuesta superadora, habrá paro de 48 horas en toda la provincia.

Los gremios docentes de Entre Ríos rechazaron este jueves la propuesta de incremento salarial escalonado del 35% para activos y pasivos, y el gobernador, Gustavo Bordet, aseguró que no dialogará "Bajo la presión de nuevos paros".

"Cuando uno dialoga tiene que hacerlo de buena fe, con la amplitud de estar abierto a las propuestas y no con medidas coercitivas", apuntó el mandatario provincial y lamentó la decisión de los gremios.

Esta respuesta se da porque la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), gremio docente mayoritario de Entre Ríos; y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); rechazaron la propuesta y la declararon "insuficiente", tras varias jornadas de debate de sus afiliados en las escuelas. Tenés que leer Entre Ríos: un hombre falleció tras chocar con un acoplado estacionado

Asimismo, desde AGMER explicaron que "Si no hay una nueva propuesta superadora, que acorte los tramos e incluya cláusula de revisión, antes del 6 de abril", decidieron efectuar un paro de 48 horas para los días miércoles 7 y jueves 8 de abril.

En tanto, AMET consideró "Muy largos los tiempos determinados para la acreditación al salario de los diferentes tramos propuestos", y exigieron "Establecer un mecanismo que garantice una recuperación concreta del poder adquisitivo".

Para los afiliados técnicos, el poder adquisitivo del salario cayó "En el 2020 por la pandemia, por la caída de la actividad económica y la negativa del Gobierno a reconocer esa pérdida, la cual se suma y debe ser lógicamente tenida en cuenta". Por su parte, Bordet aseguró que un nuevo paro "Pone en riesgo la presencialidad de muchos chicos", y consideró que la sociedad entrerriana "Está esperando que las escuelas tengan clases presenciales". Tenés que leer Semana Santa: se intensifican los controles de la circulación en Paraná "Nos invitan a dialogar, pero nos dicen que sino hacen paro; y no es la forma de encontrar soluciones", puntualizó el mandatario entrerriano, al tiempo que precisó que "ahora veremos y evaluaremos". El Gobierno entrerriano había declarado que si la propuesta era aprobada "Se ratificará en paritarias", pero en caso de ser rechazada "Se retirará" la oferta. La propuesta consiste en un incremento del 5% en mayo, un 10% en julio, otro 10% en septiembre y el último 10% en noviembre; lo que da un 35% total que se suma al 15% otorgado en febrero. También se aumentará el código de compensación por traslado en un 20% en mayo, y luego evolucionará "De la misma manera que los incrementos salariales" durante el año. En ese sentido, Bordet dijo que la propuesta "Es muy superior a cualquier otra paritaria, en un esfuerzo realmente muy importante, que está cerca del 60% para este año". Con información de Télam.

