Video: detuvieron al hombre que atacó a patadas a una mujer asiática en el centro de Nueva York

Nueva York es una de las ciudades estadounidenses donde más se han disparados los ataques e insultos a los asiáticos. En Manhattan, en una zona tan céntrica como Times Square y a plena luz del día, Vilma Kari, mujer filipina, que inmigró a la Gran Manzana hace décadas, sufrió un brutal ataque. Recibió dos palizas: la física de su agresor y la de la indiferencia de los que lo vieron.

“Tú no eres de aquí”, le dijo el atacante, después de unas obscenidades, mientras la pateaba en el estómago y la cabeza. La escena se produjo delante de un edificio de lujo. Tres hombres miran desde el vestíbulo. Cuando la mujer intenta mantenerse en pie. uno de esos hombres –vigilante de seguridad– cierra la puerta.

Sucedió el lunes. La mujer se encuentra hospitalizada, recuperándose de la fractura de pelvis. A partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la policía distribuyó la fotografía del autor y pidió colaboración ciudadana. Este vez funcionó. Los agentes detuvieron este miércoles al presunto agresor, Brandon Elliot, de 38 años. Le imputaron los cargos de delito grave de asalto y crimen de odio.

Elliot salió de prisión con la libertad condicional en el 2019. Había estado en la cárcel desde el 2002 por apuñalar mortalmente a su madre. Ahora se hallaba en uno de los hoteles que el Ayuntamiento ha transformado en refugios para los sintecho por el impacto de la pandemia. Su ataque se produjo a pocas calles. “Es algo horrible, la víctima sufrió importantes heridas”, dijo Dermot Shea, jefe de la policía neoyorquina.

Pero la culpa no ha recaído solo en Elliot. El vídeo de su agresión se hizo viral. Hubo muchas condenas por la agresividad de las imágenes y la dificultad de frenar estos ataques al azar y más cuando se suma la incapacidad de los ciudadanos para hacer algo. “No me importa quién eres, ni qué haces, has de ayudar a tus conciudadanos de Nueva York”, suplicó el alcalde Bill de Blasio, que calificó de “absolutamente inaceptable” el pasotismo de los transeúntes y testigos.

Este miércoles precisó su comentario. “Alguien necesita hacer algo, ya sea gritar, llamar al 911, intentar que el asaltante desista, lo que sea, a elección de la gente. Quiero que la gente siempre sea inteligente y cuidadosa, pero esto es horrible de ver, alguien que está ahí y mira hacia otro lado en lugar de actuar. Pienso que cada uno puede encontrar su forma de contribuir”, sostuvo. El asunto ha recordado una vez más el creciente número de ataques a ciudadanos de origen asiáticos, estigmatizados por la covid tras comentarios como los del expresidente Donald Trump, que se refieren a esta crisis con términos como “virus chino”.

A lo largo de estos tres meses del año, la policía de Nueva York ha recibido 33 denuncias de crímenes de odio, lo que supera los 28 del 2020. Los investigadores atribuyen en parte el incremento a que las víctimas parecen más dispuestas a denunciar. El presidente Joe Biden anunció el martes una serie de iniciativas para combatir los prejuicios antiasiáticos. Esto incluye publicar de manera más frecuente los incidentes de odio y animar a denunciar: a perder el miedo.