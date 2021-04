Temen que la "segunda ola" llegue tras Semana Santa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Hay que aprender a convivir con el virus”, declaró el ministro nacional Matías Lammens al confirmar que no habrá restricciones internas durante el feriado largo, en clara contradicción con los planteos de los epidemiólogos que avizoran una explosión de casos en las próximas semanas, luego de confirmarse la circulación comunitaria de las nuevas variantes más contagiosas de Covid-19 y mientras se produce el regreso de los últimos viajeros al exterior tras el cierre de los pasos fronterizos.

"Hay que aprender a convivir con el virus", declaró el ministro nacional Matías Lammens al confirmar que no habrá restricciones internas durante el feriado largo, en clara contradicción con los planteos de los epidemiólogos que avizoran una explosión de casos en las próximas semanas, luego de confirmarse la circulación comunitaria de las nuevas variantes más contagiosas de Covid-19 y mientras se produce el regreso de los últimos viajeros al exterior tras el cierre de los pasos fronterizos.

Santa Fe con expectativa y preocupación por el feriado

Los hospitales se alistan para una ola de contagios



Tras el feriado largo, se espera que lleguen días "movidos", por lo que los hospitales públicos provinciales restringirán cirugías programadas desde el 1 de abril. Juan Pablo Poletti, director del Cullen detalló a El Litoral cómo preparan la logística para un eventual crecimiento de los casos de Covid-19 en la ciudad.



Postergan la segunda dosis para vacunar a más santafesinos

Monumento Histórico: alerta ante el cierre del convento Santo Domingo



La intención es una reestructuración a nivel nacional por la falta de frailes. La comunidad local se opone a esta medida . En 2005 también había llegado el pedido de clausura, pero no prosperó. "No se puede borrar con un decreto 500 años de historia, no pasa en el mundo eso", cuestionó Dalmiro Saux, laico dominico.

La ciudad será sede de un ensayo clínico de EEUU para tratar Covid



Un especialista santafesino fue seleccionado por los Institutos Nacionales de Salud de ese país (NIH) y ya tiene tres pacientes en tratamiento. Se combina el antiviral remdesivir, que no se comercializa en Argentina, con tres tipos de inmunomoduladores. El valor de esta investigación es el de aportar información para toda la humanidad.

La mayoría de los santafesinos muertos por covid padecía hipertensión o diabetes

El área de Salud municipal elaboró un perfil de los afectados por coronavirus , a un año del inicio de la pandemia. El 29,2% de las 390 personas fallecidas por covid-19 en la ciudad de Santa Fe padecía previamente hipertensión arterial. Mientras que el 15% de ese total tenía diabetes. Los datos sirven para planificar políticas públicas y combatir el virus a nivel local.

Reclamos por la presencialidad escolar





El colectivo Padres Organizados Santa Fe se manifestó durante el mediodía del martes en Plaza 25 de Mayo para reclamar, por medio de una carta entregada al gobernador, que la provincia habilite presencialidad plena y jornadas escolares con carga horaria completa en las escuelas santafesinas. También hubo reclamos de docentes ante el aumento de casos y la falta de condiciones para llevar adelante las clases de manera segura. El Consejo Federal de Educación desestimó que los contagios se produzcan dentro de los establecimientos educativos y ratificaron la presencialidad en las clases bajo el formato de alternancia.





El 42% de la Argentina es pobre

Así lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El nivel de pobreza en la Argentina ascendió en el segundo semestre del 2020, con un incremento de casi siete puntos porcentuales respecto del mismo período del 2019. Mientras, la indigencia se ubicó en el 10,5%, frente al 8 por ciento del mismo período del año previo. En el gran Santa Fe, el 28% de los hogares está en situación de pobreza y el 6% de ellos en indigencia.





En su primer día, Soria apuntó contra el procurador Casal

El flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, cuestionó al procurador interino Eduardo Casal. Argumentó que “es insostenible" en el cargo y dijo que el jefe de los fiscales "hace tres años que no está respetando la ley".





Santa Fe insiste en prorrogar la ley de biocombustibles





“El biocombustible es estratégico para la provincia. Tenemos un desarrollo industrial en todo el territorio que no podemos dejar de atender”, dijo a El Litoral el secretario de Industria del ministerio de la Producción, Claudio Mossuz, luego del compromiso anunciado por la administración de Omar Perotti durante un encuentro en el Salón Blanco de la Casa Gris. Las pymes del interior santafesino reclamaron por la promoción de biocombustibles. El Senado santafesino se expresó en el mismo sentido.

El gobierno propone postergar las PASO





El gobierno nacional propuso aplazar las PASO un mes, luego de vencer el plazo dispuesto ante la idea que acercaron los gobernadores de suspenderlas. La iniciativa cosechó la aprobación de referentes de la oposición. Buscarán conformar una mesa de trabajo en el Congreso para decidir si las primarias de agosto pasan a realizarse en septiembre, y las generales, de octubre a noviembre. La primera reunión sería la semana que viene con los jefes de los interbloques parlamentarios.





Calendario electoral: Perotti pone foco en salud y mantiene abierto el diálogo

El gobernador Omar Perotti fue consultado por este diario sobre la conveniencia de sostener o postergar el calendario electoral previsto para este año: “La prioridad la tengo puesta en la mayor campaña de vacunación de la historia”, respondió, aunque advirtió que el tema es parte de la agenda de diálogo que mantiene el ministro de Gobierno Roberto Sukerman. En tanto, El Frente Progresista busca ampliar su construcción, con la idea de una revitalización y el calendario electoral que apremia.





La Granja La Esmeralda dejará de ser un zoológico





La ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Erika Gonnet, confirmó que el predio estará ahora bajo la órbita de su cartera y ya no de Producción. Ratificó además que no será un espacio de visitas, como una suerte de zoológico, sino un área de investigación y recuperación de especies. El anuncio se produjo en ocasión de la recorrida del ministro de Ambiente y Desarrollo Social de la Nación, Juan Cabandié, que repasó la problemática de las quemas forestales y pidió más compromiso judicial en la materia: "La Justicia no ha avanzado en la acción por la quema de islas".

"Los motochorros están a la orden del día"





Desde la vecinal Fomento 9 de Julio detallaron ante El Litoral cuáles son los principales reclamos y la respuesta que han recibido desde los gobiernos provincial y municipal. Expusieron su preocupaciòn por el flagelo de la inseguridad y las problemáticas a las que los vecinos se enfrentan a diario: ‘’Durante febrero pasado se llegaron a registrar siete denuncias en un mismo día’’, manifestaron.





Abusó de una nena, lo condenaron, pero se fue a su casa





Contradictorio, incomprensible, demasiado garantista. Así luce el fallo de un tribunal de juicio de Venado Tuerto, que la semana pasada condenó a once años de prisión a un padrastro abusador, pero lo dejó en libertad respetando sus garantías individuales de que nadie es culpable hasta que la sentencia quede firme. Lo ocurrido "genera una sensación de impunidad en la sociedad", dijo el fiscal Iván Raposo a El Litoral.





"Cuento del tío" versión Covid: estafan con turnos para vacunarse en Santa Fe

Autoridades policiales emitieron una advertencia a la población al detectar que se viene realizando, en distintos puntos de la provincia, maniobras de estafas bajo la modalidad de "cuento del tío". Así como tiempo atrás el pretexto era el cobro de un premio, ahora el "anzuelo" refiere a un supuesto cambio de turno para la vacunación contra el Covid 19. En todos los casos la víctima es manipulada para concurrir hasta un cajero automático o para que facilite sus claves personales o datos de identidad.





El plan anti-Covid de Colón

Más allá del negativo del "Pulga" Rodríguez, el sabalero extrema las medidas: no habrá concentración y los futbolistas deberán estar dos horas antes el domingo en el Brigadier. Para los que están solos, sin familia, habrá viandas especiales.





¿Unión empieza a mirar a los de acá para manejar el fútbol?

La plaza de coordinador sigue vacante en el Tatengue. Mauro Cetto también dijo que no, por lo que se fueron cayendo los candidatos “de afuera”. Ahora, empiezan a ganar terreno los "locales”, que acumularon experiencia en otros lugares, para la coordinación del fútbol amateur.





Escuchá el Podcast de El Litoral con las noticias más importantes de la semana.