Jueves 01.04.2021 - Última actualización - 17:46

Los directivos del canal valenciano À Punt consideran que la retransmisión de la serie no es adecuada

Se suma a otras animaciones Cancelaron Dragon Ball en España por sexista

El manga creado por Akira Toriyama en 1984, publicado y reproducido en muchos países a nivel internacional fue cancelado en España debido a que se considera que su contenido no sigue las nuevas normas de igualdad de género y los valores que deben ser inculcados en los niños.



Tanto los diálogos como la ilustración conforman la historia original creada por el japonés, que primero las publicó en la revista Shoen Jump del mismo país. El manga ganó tanta popularidad que cinco años después se adaptó para que se transmitiera en la pantalla chica. Su trascendencia obligó a que los productores lo tradujeran a otros idiomas.



Muchas son las generaciones que crecieron viendo esta caricatura y el gusto por verla sigue vigente. Sin embargo, los directivos del canal valenciano À Punt consideran que la retransmisión de la serie no es adecuada, ya que en su conjunto, no cumple con las políticas de género que busca seguir tanto la televisora como el país.



El director de dicho canal se presentó ante la Corte de Valencia para solicitar que la Dragon Ball no se transmitiera nuevamente a través de su canal ya que su contenido va en contra de sus ideales.



“Desconocen que por la legislación de género, el código de valores de contenidos infantiles y el precio -que preferimos destinar a empresas valencianas que generan trabajo- ahora mismo tenemos difícil poder programarla”, manifestó Alfred Acosta, director del canal.



Derivado de la decisión, la opinión de los fanáticos del programa se manifestó por medio de sus cuentas de Twitter. Algunos de los comentarios están en contra de la resolución mientras que otros se encuentran a favor de la cancelación.



“A un montón de gente, le engañaron y le mintieron”, “Entonces, ¿uno de la provincia de España ha decidido cancelar / prohibir / censurar #DragonBall además de que están liderando movimientos de ideología tóxica? ¿Se está preparando España para liderar otra santa inquisición? Solo esta vez será con una creencia tóxica diferente”, “Cualquiera, y me refiero a CUALQUIERA, ofendido por el clásico #DragonBall... Cierra la boca, crece y sigue adelante. No es peligroso. No daña a nadie. Es un espectáculo. Esta tontería de Cancelar Cultura es una locura y cualquiera que participe en ella es inútil”, se lee en la red social.



El tema de la cancelación de personajes y caricaturas clásicas que tienen contenido considerado violento fuera de las normas de género ha ganado terreno, pues recientemente las secciones de los Looney Tunes en donde aparecen Speedy Gonzáles y Pepe Le Pew fueron retirados. Se acusó de que el zorrillo normaliza la cultura de la violación.

Otro caso muy sonado es el de la película Vaselina, por su traducción al español. El filme estadounidense de 1978 fue protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John. En este caso, los usuarios de Twitter consideran que la cinta debe ser retirada porque está llena de diálogos y acciones sexistas, racistas, homofóbicas y con agresión sexual.