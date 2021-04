El ATP 500 de Río de Janeiro fue cancelado de manera definitiva

La edición 2021 del ATP 500 de tenis de Río de Janeiro, Brasil, quedó este jueves definitivamente cancelado por la "continua situación incierta que causa la pandemia de coronavirus", informaron los organizadores.

Pela incerteza em relação ao controle da pandemia do coronavírus, o Rio Open não será realizado em 2021. Com isso, a oitava edição do maior torneio de tênis da América do Sul será em fevereiro de 2022, no Jockey Club Brasileiro.