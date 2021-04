El Senado de Chile aplazó la votación de la ley para postergar las elecciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 01.04.2021 - Última actualización - 22:00

21:45

El proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, busca que los comicios, previstos inicialmente para el 10 y el 11 de abril, se realicen en mayo debido al importante avance de la pandemia en el país, que reporta un promedio de más de 7.000 casos y 100 fallecidos diarios en las últimas jornadas.

El Senado de Chile votará este domingo el proyecto de reforma constitucional que aplaza para el 15 y el 16 de mayo próximos las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes (intendentes) y concejales programadas en principio para el 10 y el 11 de este mes, debido al alza de casos de coronavirus que vive el país.

La iniciativa fue aprobada este jueves por la Comisión de Constitución de la cámara alta y ahora debe pasar al pleno del Senado, donde se espera que sea debatida y votada el domingo, a propuesta de algunos senadores en la Comisión de Constitución.

El proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, busca que las elecciones, previstas inicialmente para el 10 y el 11 de abril, se realicen en mayo debido al importante avance de la pandemia en el país, que reporta un promedio de más de 7.000 casos y 100 fallecidos diarios en las últimas jornadas.

El debate y la votación -e incluso la eventual promulgación por parte del presidente Sebastián Piñera- eran esperados en principio para hoy, pero los legisladores resolvieron aplazarlos para el domingo sin informar oficialmente las causas.

Fuentes parlamentarias citadas por el diario La Tercera atribuyeron la decisión a que continuaban las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, que exigía que "el Ejecutivo tendría que ceder en más restricciones de movilidad, más ayudas sociales y menos financiamiento a los candidatos".

No obstante, aunque aún falta un paso, el vicepresidente del Senado, el democristiano Jorge Pizarro, afirmó que “el proyecto se va a aprobar" y subrayó que no tenía ninguna "duda" al respecto, pese a que anticipó que no votará a favor.

"No me gusta el cambio de fecha porque es cambiar las reglas del juego muy encima", explicó el senador a la radio Cooperativa, y sostuvo que la modificación de la fecha debería haber sido resuelta "hace más de un mes".

En el caso de sancionarse el proyecto de ley -que ya fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados-, las elecciones que marcarán el futuro político del país a mediano y largo plazo se efectuarán el 15 y el 16 de mayo.

Por una parte, se elegirán los 155 convencionales constituyentes que tendrán entre nueve y 12 meses para redactar una nueva Constitución que reemplazará a la actual, escrita en 1980 durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).

También los chilenos elegirán por primera vez a sus 16 gobernadores regionales, figura que reemplaza a los intendentes regionales, luego de aprobarse la ley sobre la materia en 2017. En la jornada electoral escogerán además a 345 alcaldes (intendentes) y a 2.240 concejales.

Estas elecciones serán inéditas en Chile, ya que por primera vez se votará en dos días, medida promovida por los diferentes sectores políticos con el fin de evitar aglomeraciones en centros electorales e impulsar la participación de los ciudadanos.

El cambio en la fecha de la elección movería otros eventos electorales que deben realizarse este año, como la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, fijadas para el 9 de mayo, y las primarias presidenciales (4 de julio).

El balotaje de las elecciones de gobernadores regionales quedaría para el 13 de junio y las elecciones primarias presidenciales serían el 18 de julio. El proyecto para cambiar la fecha de las elecciones generó intensas negociaciones entre el gobierno y la oposición a poco más de una semana de la doble jornada electoral y uno de los puntos en discusión es la gratuidad del transporte público durante los comicios.

De hecho, la reforma fue aprobada en Diputados con votos opositores, a cambio de que el Ejecutivo se comprometiera a mejorar y hacer más accesibles los actuales programas de ayudas sociales a los más afectados por la pandemia. Estos programas están enfocados en ayudar a todos los cesantes del país a causa del decreto de cuarentenas por el coronavirus.

Igualmente, sectores de la oposición, tanto en Diputados como en el Senado, criticaron a Piñera por haber presentado el proyecto de ley muy cerca de la fecha de la elección, ya que los números de la pandemia hacían suponer que sería necesaria la postergación.

Mientras se discutía la iniciativa en comisiones del Senado, el gobierno decidió cerrar nuevamente todas sus fronteras el próximo lunes por 30 días, restringir los viajes al extranjero y prohibir la entrada de extranjeros no residentes, luego de registrar un récord de 7.830 casos de coronavirus y sobrepasar el millón de contagiados totales pese a su exitosa campaña de vacunación.

Chile sumaba desde el comienzo de la pandemia 1.003.406 contagiados, de los cuales 42.915 personas tenían la infección activa y 23.328 fallecieron por la enfermedad, informó hoy el Ministerio de Salud, y de ese modo era el sexto país de América latina con más casos confirmados acumulados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).