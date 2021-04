Piden la reapertura de las cantinas escolares

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cierre afecta a unas 300 familias de trabajadores en la ciudad y 700 en toda la provincia.

Volvieron las clases presenciales pero no las cantinas escolares. Desde el 15 de marzo del año pasado, cuando se había suspendido la presencialidad en las aulas por la pandemia, los cantineros no pudieron volver a brindar su servicio. Y ahora, ante el retorno de alumnos, docentes y no docentes a las escuelas, piden que se les permita volver a trabajar.

"La situación es dramática", dijo Javier Di Mattía, que tiene el servicio de cantina en tres universidades y un colegio de la ciudad. "Igual que yo están el resto de los cantineros, que se subsisten con sus ahorros y se endeudaron durante todo este tiempo", agregó.

En la ciudad funcionan 7 cantinas universitarias y una cantina por cada institución escolar o educativa en general. Lo mismo ocurre en el resto de la provincia. Son 700 las familias de trabajadores y propietarios de pymes afectadas directa e indirectamente por el cierre de las cantinas, además de quienes prestan el servicio de abastecimiento de insumos. Mientras que en la ciudad esa cifra es de 300 familias, según los cálculos de los propios cantineros.

Reclamo

Por ese motivo, desde la Cámara de Kioscos de la República Argentina, cantinas escolares y la Confederación de Cooperadoras Escolares de Santa Fe, en representación de los comerciantes y pequeños empresarios del sector, pidieron ser recibidos por las autoridades del Gobierno de la provincia, a fin elevar su preocupación en virtud de la no apertura de sus comercios, "situación que, de sostenerse por más tiempo y sin recibir asistencia, hace peligrar numerosas fuentes de trabajo", advirtieron en un comunicado dado a conocer a la prensa.

"Hace más de un año que no podemos trabajar, y cabe destacar que, por las fechas de inicio de clases, no se trabajó prácticamente durante todo 2020 porque tuvimos que cerrar a diez días de iniciadas las clases del ciclo lectivo. En el caso de las pymes que cuentan con empleados, desde enero nuestros trabajadores no reciben ATP, y por las exigencias del programa REPRO II, algunos no pudimos acceder a dicho beneficio para los empleados, quedando ellos y nosotros, sin ningún tipo de asistencia del Estado nacional, provincial ni municipal", advirtieron los cantineros.

Ahora, ante el retorno a las aulas, "hemos ido elaborando y presentando protocolos en las distintas instituciones educativas, los cuales, si bien fueron bien vistos y recibidos por las autoridades de las mismas, necesitan la aprobación del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud para su entrada en vigencia", mencionaron, "dado a que es nuestra intención primaria, observar la normativa protocolar vigente y preservar la salud de toda la comunidad educativa", aseguran.

Por este motivo, insisten con ser recibidos por la ministra de Educación Adriana Cantero y por su par de Salud, Sonia Martorano, para explicarles los protocolos y pedirles la apertura de sus negocios. "De igual manera necesitamos de manera urgente un encuentro con el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, a fin de exponer nuestra realidad y la de nuestros trabajadores que junto con el sector atraviesan una situación extremadamente crítica en lo económico y una total incertidumbre sobre la continuidad de la fuente laboral", indicaron.

"Desde el sector queremos colaborar y ser parte de la solución. Los servicios de cantina, kioscos y comedores en las escuelas y universidades, cumplimos una importante función social dentro del sistema educativo, no sólo dando una opción gastronómica más económica a docentes y alumnos, sino además, fomentando prácticas de alimentación saludable, observando siempre las normas de calidad e higiene en la manipulación de los alimentos", dijo Di Mattía, en representación de los cantineros.

Y advirtió luego el cantinero que "hoy los alumnos se ven obligados a concurrir a comprar alimentos y bebidas a comercios fuera de sus escuelas y colegios, donde sin lugar a dudas, el ajuste a los protocolos, distanciamientos, burbujas o cuidados que deben primar en los tiempos que estamos atravesando, es imposible de controlar para las autoridades escolares".

A la Defensoría

Por otra parte, los cantineros piden facilidades para el pago o eximición del cobro de alquileres y canon, y proporcional de servicios como luz, gas y agua, impuestos y cargas sociales de los trabajadores, dado que esos acuerdo fueron realizados con las instituciones en una situación que preveía normalidad "y en realidad estaríamos trabajando con menos del 50% de alumnos", señaló Di Mattía.

En busca de una solución para su sector, los cantineros se reunieron días atrás con el Defensor del Pueblo, Jorge Henn, para pedirle que interceda y haga todo lo que este a su alcance para que las reuniones con las autoridades antes mencionadas se concreten lo antes posible.