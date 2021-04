https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 02.04.2021 - Última actualización - 8:29

8:26

Era una propuesta para toda la familia. La disfrutaban tanto peatones como ciclistas de todas las edades. En pandemia quedaron suspendidas y ya volvieron en otras ciudades.

Desde la Mesa de Ciclismo Urbano Reclaman que vuelvan las "calles recreativas" para disfrutar al aire libre Era una propuesta para toda la familia. La disfrutaban tanto peatones como ciclistas de todas las edades. En pandemia quedaron suspendidas y ya volvieron en otras ciudades. Era una propuesta para toda la familia. La disfrutaban tanto peatones como ciclistas de todas las edades. En pandemia quedaron suspendidas y ya volvieron en otras ciudades.

Uno de los espacios que se perdieron durante la pandemia es el de las calles recreativas que se implementaban en la ciudad, para el disfrute de ciclistas y peatones. La propuesta consiste en que uno o dos días a la semana, generalmente los sábados o domingos, siempre en el mismo horario y durante todo el año, se corte el tránsito de vehículos motorizados en una determinada calle y se abra para caminar, andar en bici, monopatín, jugar o tomar mates.

La propuesta que era para todas las edades se realizaba en la ciudad desde hace varios años atrás pero quedó trunca con las medidas de aislamiento dispuestas a nivel nacional, para evitar la aglomeración de personas. Y con la reapertura de eventos sociales -con los debidos cuidados sanitarios- las calles recreativas no volvieron a implementarse.

Por ese motivo, distintas organizaciones que componen la Mesa de Ciclismo Urbano de Santa Fe reclaman el retorno de las calles recreativas en la ciudad. Esto "permite darle un uso justo y diferente a las calles como lo conocemos cotidianamente -sostienen-. Diferente porque en ese horario no pasan los autos, y justo porque todas las personas como contribuyentes que no tienen o no eligen el auto pueden disfrutar ese día de un espacio de cemento que diariamente les resulta un riesgo al ser atravesado por masas de una tonelada que van a más de 30 k/h", dicen desde la Mesa.

La iniciativa "es muy exitosa y conocida en muchas ciudades latinoamericanas, como el caso de Bogotá (donde se inició) y actualmente la usan miles de personas cada fin de semana. En Rosario también ha sido un éxito y cada domingo desde el año 2010 se abren 28 km para el disfrute de la gente", argumentaron los ciclistas.

En Santa Fe

En la ciudad, las calles recreativas comenzaron a implementarse en 2016, a pedido de la organización Santa Fe en Bici. Primero fue de manera provisoria, los sábados a la tarde, y luego pasó a los domingos por la mañana. La iniciativa continuó durante más de dos años logrando institucionalizarse "como un hermoso plan de domingo a la mañana, que nadie quiere perderse", dicen los miembros de la Mesa. Durante el año 2020, en cuarentena, funcionó de forma intermitente hasta enero de 2021 y luego no se hizo más.

Ante la falta de continuidad, en septiembre pasado la Mesa de Ciclismo Urbano le propuso a la Municipalidad la conformación de una instancia participativa para co-crear propuestas y mejorar su realización en conjunto, al tiempo que consideraron "contraproducente suspender está política pública, ya que genera confusión en las personas que se van acostumbrando a estas iniciativas. Si vamos un domingo a la mañana a la Costanera se puede ver un gran número de ciclistas y personas usando el espacio público pero sin ningún tipo de seguridad: hay autos estacionados en la ciclovía y otros que circulan a gran velocidad", explican. "Además es una medida que promueve la movilidad sustentable, lo que la incorpora dentro del paraguas del derecho ambiental, que indica que no debería retrocederse en pos del principio ambiental de progresividad", argumentaron luego.

Redoblan la apuesta

Por todo lo antedicho, "el proyecto de la Calle Recreativa tiene mucho por mejorar en Santa Fe, ya que no sólo debía abarcar la zona de la Costanera, sino que debería extenderse para que personas de otros barrios logren llegar caminando o en bici por la calle a la Costanera y puedan regresar a su hogar -sostienen desde la Mesa-. O podrían generarse calles recreativas en diferentes barrios de la ciudad. Pero toda mejora se ve imposible de pensar si la Calle Recreativa ni siquiera existe", dicen.

En otro orden, los ciclistas advierten que "este tipo de iniciativas requieren poca inversión, son políticas de implementación económicas. Pero el saldo que generan es muy grande: consolidan la cohesión social, permiten el disfrute del espacio público de muchas personas (adultos mayores, niños y niñas, personas con discapacidad, etc), mejoran la salud, permiten la formación de pequeños emprendimientos y generan cultura urbana de impacto local", enumeran. Y agregan que la propuesta "ha tenido excelentes resultados en todas las ciudades en dónde se lleva a cabo de manera regular".

Por último, los miembros de la mesa reflexionan: "Si un gobierno se pronuncia a favor de la promoción de la movilidad activa y se propone generar políticas en ese sentido, la calle recreativa, no puede faltar".

Qué dice la Municipalidad

Desde la Municipalidad de Santa Fe informaron que debido a la pandemia "el personal del área de Control está reducido a un 70 por ciento". Por ese motivo, "durante los meses de verano se priorizó el control y las tareas en la zona de playas y parques con piletones de la ciudad", señalaron. Además "hubo calles recreativas en algunos barrios en el marco del programa Barrio Abierto". Todo esto finaliza el próximo 31 de marzo. Y desde abril retornarán las calles abiertas en la Costanera y en Aristóbulo del Valle, entre otras, según se informó.