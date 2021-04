El rock & roll como un estilo de vida

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pier presentará en Santa Fe “Flores de rock & roll”, y festejará sus 25 años de historia. En diálogo con El Litoral, el cantante Ramiro Cerezo repasó viejas y nuevas aventuras de la banda que fundó allá lejos junto a su hermano Agustín.

El sábado 10 de abril, Pier se presentará en Tribus Club de Arte. La banda de los hermanos Ramiro y Agustín Cerezo presentará oficialmente “Flores de rock & roll” y festejará 25 años de historia junto a su público. Las entradas están a la venta en boletería (República de Siria 3572) de miércoles a domingo entre las 18 y las 0, y a través de Ticketway.

De la mano de Ramiro, El Litoral recorrió parte de esa historia y el renacer de la agrupación en los escenarios.

Renacer

-¿Cómo están viviendo estos últimos meses de regreso a los escenarios, después de un 2020 tan complicado?

-Contentos, más allá del tema de tocar con aforo: acá en Capital y Gran Buenos Aires es el 30 %; tengo entendido que en la mayoría del país también; en Córdoba es el 50, todavía no fuimos. Arrancamos tocando en Capital, Gran Buenos Aires, y ahora hacemos Rosario y Santa Fe, después nos vamos a Mendoza y San Juan.

Extrañábamos mucho el hecho de tocar en vivo; necesitábamos hacerlo por una cuestión no solo musical sino también laboral. Esperamos que con los cuidados pertinentes y con las posibilidades que estamos teniendo hasta ahora, antes que nada, un poco ya es mucho. Así que a aprovecharlo.

-Por un lado hay una cuestión que es duro en lo económico, pero también ustedes son banda para la cual el contacto directo con el público es esencial: también desde ese lado hay que responder a la demanda de un público que tampoco los podía ir a ver.

-Claro. Esto fue todo tan raro, pasó tanto tiempo que en mi caso me preguntaba cómo iba a ser cuando volvamos. Fue como un volver a empezar, no sé cómo explicarlo. Somos una banda que como bien decís, los shows se dan arriba y abajo del escenario; donde la gente es muy participativa. Nosotros necesitamos ese contacto, es primordial: podemos ensayar, grabar discos, hacer videos, lo que sea, pero el show en vivo es el lugar donde más cómodos no sentimos.

-De hecho tenían previstos unos shows grandes que tuvieron que suspender.

-Claro, veníamos presentando “Flores de rock & roll”, que lo sacamos en las plataformas digitales y en formato físico como DVD. Es un show que hicimos en el Teatro de Flores, para la presentación de “La emoción de la Oveja Negra”. Teníamos ese material e íbamos a ir a presentarlo por distintos lugares y bueno, un poco retomamos esa senda ahora, y arrancamos en Rosario y Santa Fe. Después hacemos Obras el 1 de mayo.

Cuarto de siglo

-Finalmente van a poder festejar los 25 años, que habían quedado postergados. ¿Cómo es mirar para atrás y ver todo ese camino recorrido?

-La verdad es que es un montón. No me imaginé en su momento que me iban a pasar tantas cosas. Sí sabía de movida, cuando formamos Pier con Agustín, que estábamos formando una banda que no sé si no tenía fecha de vencimiento, pero no era fortuito o producto de la casualidad; sino que tenía que ver con él y conmigo, que vivimos al rock & roll como un estilo de vida. Entonces sentíamos que era algo que permanentemente hacíamos con mucha convicción y con mucho amor.

Después obviamente se fueron dando una serie de situaciones como para que la banda pueda seguir progresando y evolucionando, y se fueran dando la cantidad de discos que tenemos, el hecho de poder recorrer todo o casi todo el país con nuestra música. Tengo una satisfacción muy grande con nuestra carrera, sobre todo porque ya pasaron más de 25 años y seguimos vigentes, con ganas de generar más.

-Ustedes son hermanos, tienen ese vínculo atrás. Pero para sostener un proyecto así, durante tanto tiempo, a nivel humano, artístico, creativo; atravesar cambios de integrantes. ¿Cómo se renueva esa energía?

-Una frase que la tengo medio incorporada: somos como una cerrajería con Pier. Estamos las 24 horas si hace falta hacer algo, o se nos ocurre algo, o tenemos alguna inquietud que tenga que ver con el mundo Pier. Esa es la base o el sustento que por lo menos yo siento muy incorporado en cuanto a Pier respecta. Siempre tenemos la necesidad de hacer algo que tenga que ver con la música y con Pier. Entonces hoy en día (y ya me pasa desde hace mucho tiempo) no concibo de otra manera, que en mi vida no esté involucrado Pier.

Después obviamente están las inquietudes artísticas, que tienen que ver con el progreso, con la evolución, con el cambio. Cada banda se comporta y se va desarrollando de la manera que puede o de la manera que quiere: yo hablo por nosotros. Hemos tenido obviamente momentos de incertidumbre, de algún que otro bache en cuanto a la creatividad; pero hemos tratado siempre de volver a la senda de seguir estando presentes.

Por ahí al principio tratábamos de hacer un disco cada dos años; por ahí después en algún momento nos pusimos un poquito más perezosos, o por ahí la situación no ameritaba que hagamos un disco. Pero siempre estando muy involucrados y muy encima Agustín y yo de todo lo que tiene que ver con Pier.

Estrategias

-Contabas de “Flores de rock & roll”, grabado en el Teatro de Flores (de ahí el juego de palabras) en 2018. ¿Lo tuvieron guardado para sacarlo en el aniversario?

-Parece que pasaron como diez años, pero previo a la pandemia teníamos una idea que era festejar los 25 años de Pier con un show electroacústico: íbamos a hacer un teatro de Capital y salir con ese formato por todo el país. Al mismo tiempo estábamos grabando algunas cosas nuevas: ese show lo queríamos grabar y filmar, incorporando algunos temas nuevos.

Tuvimos que replantearnos todo a partir de la pandemia. El material de Flores lo habíamos grabado y filmado muy bien, entonces ahí, medio sobre la marcha, viendo cómo se estaban dando las cosas, en vez de hacer un streaming en vivo optamos por la posibilidad de sacar este material, “Flores de rock & roll”.

A partir de ahí, se fueron abriendo un poquito más (por suerte) las posibilidades de salir a tocar. Vamos a presentarlo con banda completa, en Rosario y Santa Fe vamos así; también tenemos un formato más “íntimo”. Es la idea hacerlo de las dos formas, más o menos acomodándonos, que por lo que voy observando de los colegas van haciendo un poco lo mismo: adaptarse a las circunstancias.

-Alternar entre la banda y el formato de dúo, en un formato más acústico.

-Sí con Gonzalo (Serodino): arrancamos las tocadas de este año con él, que fue violero de Guasones y está tocando con nosotros. Está cantando también una corista, pero en el formato chico seríamos Agustín, Gonzalo y yo, en un principio.

Compañeros

-En “Flores de rock & roll” toca la batería Roy Quiroga de Los Ratones Paranoicos, después lo sumaron a Walter Sidotti de los Redondos. Algunas vez los escucharon como fans y después los tuvieron en la formación.

-Hoy justo tenemos una entrevista que vamos con Roy, porque nos juntamos a jugar periodistas con músicos. A Roy lo conozco de ahí, tengo más afinidad con él, previo a que esté tocando con nosotros, de jugar al fútbol. Son dos bandas que nosotros iban a ver en vivo, dos bateristas número uno; el hecho de que estén tocando con nosotros además de ser una satisfacción a título musical es también muy reconfortante que tengamos tan buen trato en lo personal. Ahora está tocando Roy hace un tiempo de nuevo. En lo personal es un placer y en lo musical es muy gratificante.

-El fan que logró jugar no sólo al fútbol, sino jugar en la liga de esas bandas que uno miraba: “Yo quiero estar arriba de ese escenario”.

-Claro. También se nos dio la posibilidad, cuando presentamos “La emoción de la Oveja Negra”, que Juanse produjo “Todo el tiempo”, que fue el primer corte de ese disco, y vino a tocar al show ese. Con él también formamos una relación muy linda. Son satisfacciones que tiene que ver con eso que me planteabas de qué me pasa cuando mira para atrás: un poco me pasa todo esto. Por ahí cuando arrancamos este tipo de cosas no sé si no es que no me las imaginaba, pero no las veía tan tangibles. Ahora que se nos dieron, me parece que hacen a la formación de la carrera nuestra.

En el estudio

-La pandemia les complicó la grabación de material nuevo: habían empezado, pararon, volvieron a grabar durante el aislamiento. ¿En qué etapa están de ese nuevo material?

-Habíamos grabado dos temas nuevos, estábamos ya en el proceso de mezcla y mastering, casi terminado. Cuando abrieron con protocolos los estudios, que ya fue hace un tiempo, los terminamos. Estamos próximos a que salga el primer tema: va a salir alrededor de mayo, después del show de Obras. Vamos a hacer el video y demás, y la idea es ir grabando de a dos o tres temas para después llegar a conformar un disco entero, para fin de año o principios del año que viene (lo más probable).

-Hacerlo por tandas.

-Sí, al haber tomado la decisión de salir a presentar “Flores de rock & roll”. Tenemos ganas de darle a la gente algo nuevo, y salir con ese mix, sin tener la presión de decir “para tal momento”. Hice un cálculo estimativo para abril del año que viene, este año podemos tener cuatro temas más, y cuando nos queramos acordar ya tendremos ocho, más o menos ya es un disco.

Vamos cambiando por la coyuntura pero también porque somos de ir cambiando lo que vamos haciendo. Como no tenemos un apuro puntual por algo en particular, vamos viendo y tomando las decisiones sobre lo que queremos y lo que la coyuntura de alguna forma nos pide.

Volver a la ruta

-Obviamente este 2021 también estará marcado por la incertidumbre. Además del material que irá saliendo después del show grande, ¿hay algunos otros objetivos en vista para este año?

-Me gusta salir a tocar de todas formas. Una de las cosas que agradezco a esta profesión es el hecho de haber recorrido el país. Lo que me pasaba con esta pandemia era que además de tener la necesidad de laburar tenía la necesidad de moverme: si bien soy un bicho de ciudad, muy del asfalto, me gusta ir al interior. Me gusta el contacto, no sólo el contacto del show: enterarme de qué pasa en cada lugar.

Eso es parte de cómo nosotros nos fuimos formando, cómo se hizo el caparazón de la banda, el ADN del grupo. Una de las cosas que quiero es (si bien las posibilidades están limitadas y uno tiene que ser más creativo, y probar cosas que por ahí en otro momento no se le ocurrió o era diferente) ir a la mayor cantidad de lugares como sea. Tengo esas ganas, lo que pasa es que tampoco es sencillo: por ahí habilitan un lugar, después lo vuelven para atrás.

También la situación de todos es muy complicada, no sólo a nivel sanitario sino a nivel económico. Entonces tratamos de acomodarnos: siempre fuimos una banda que hizo eso, ahora más que nunca. Quiero ir de Capital a Ushuaia, a Formosa, a todos lados, aunque sea con el formato íntimo.