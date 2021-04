https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 02.04.2021

Primera Nacional Atlético Rafaela busca esa victoria que se hace esperar

La Crema recibe este sábado a Defensores de Belgrano con la necesidad de dejar los tres puntos en casa para empezar a despejar dudas y no desengancharse de los puestos de arriba en su zona.



El encuentro corresponde a la cuarta fecha del torneo de la B Nacional y será un duelo entre dos que tuvieron un arranque negativo de torneo, con solo dos puntos cosechados y actuaciones que distan bastante de ser sólidas y regulares.



La novedad será la presencia en el banco del entrenador Walter Otta, por primera vez en lo que va del campeonato, tras dejar atrás una afección coronaria.



Luego de la derrota (2-4) en el debut en San Juan, ante San Martín, la Crema igualó sin tantos, primero, como local frente a Villa Dálmine y, después, por igual marcador en la visita a San Telmo. Lo rescatable de este último cotejo es que, luego de ser superado en la etapa inicial, se recuperó en el complemento, predominó en el juego y lo pudo ganar sino fuera por la falta de puntería.



Lo que está claro es que este equipo sigue en proceso de formación y le falta trabajo en todas sus líneas, fundamentalmente en la zona de volantes, y coordinación entre ellas. Por ello no extrañó que en estos días el cuerpo técnico haya movido las piezas en ese sector medio del terreno por donde pasan las mayores falencias tanto en la contención como en la creación, aunque se mantendrían los mismos de la fecha pasada.



Asimismo, no habría que descartar un cambio de sistema táctico y que el Celeste abandone el 4-4-2 que viene utilizando por otro que pueble con más gente la zona de volantes.



Como atenuante del flojo rendimiento mostrado hasta aquí se puede decir que por lesiones y suspensiones no se ha podido mantener una base titular y a ello se suman bajos rendimientos, en particular de los que llegaron como refuerzos y aún no estuvieron a la misma altura de los que se fueron.



En la mañana de este viernes, el técnico Otta condujo el último entrenamiento para definir el equipo que estará de movida ante el Defe y se iba a probar a fondo a Fernado Piñero, quien retorna luego de un desgarro, para ver si está en su plenitud física para suplir en la zaga a Cristian González, expulsado contra el Candombero. La alternativa es el ingreso de Tomás Baroni.



Sin confirmar

Estos tres partidos arrojaron un balance poco alentador para el Dragón tanto en lo que se refiere a resultados como también por el nivel de juego mostrado. Dos empates y una derrota hablan claramente del mal inicio de campeonato del conjunto que comanda “Gato” Esmerado. Si bien hay material para salir adelante, lo cierto y concreto es que el entrenador no encuentra el equipo.



Además, en la semana, se conoció que el lateral izquierdo Ivan Nadal y el volante Juan Olivares, dieron positivo de CoViD y se perderán el duelo en Rafaela.



En la víspera, luego de la práctica, hubo testeos para todo el plantel y se esperaban los resultados para saber si se detectaban otros casos de coronavirus. De no aparecer nuevos infectados, y por lo visto en la semana, habrá, al menos, dos variantes, que pueden ser tres, en la zona media con relación al once que estuvo de movida en la derrota (1-2) de la fecha pasada ante Independiente Rivadavia de Mendoza.



Formaciones



Atlético Rafaela: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Piñero o Baroni y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Jorge Molina y Guillermo Funes; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. DT: Walter Otta.



Defensores de Belgrano: Ignacio Pietrobono; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Emiliano Mayola, Mauricio Campolongo; Elías Borrego, Juan Manuel Sosa, Nahuel Piethe, Silvio Martínez; Iván Sandoval y Luis López. DT: Gastón Esmerado.



Estadio: Monumental de Rafaela

Árbitro: Mario Ejarque

Hora: 16.00 (sábado 3 de abril)