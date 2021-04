La CABB expulsó a la Federación Santafesina de Básquetbol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 02.04.2021

10:09

El órgano madre del básquet argentino tomó la medida con la entidad santafesina que reúne a todo el arco provincial. Aduce que la situación es irregular desde hace 4 años y por no aceptar un interventor electoral para la Asamblea de este sábado en nuestra ciudad. La Federación dice que irá a la justicia y que, de igual manera realizará, el acto de renovación de autoridades.

Diego Vergara

Luego de varias notas y comunicados, lo cierto y objetivo es que la Confederación Argentina de Básquetbol resolvió expulsar a la Federación Santafesina y en ese marco, comunicar a la Federación Internacional (FIBA) luego de un llamado a una Asamblea Extraordinaria para tal fin y resolver esta situación.



Lo concreto es que Santa Fe como provincia, ha sido expulsada de la Confederación con la firma de Fabián Borro como presidente de la entidad, tras una serie de desencuentros que lamentablemente, para los intereses provinciales quedará como un punto negativo en sus 90 años de historia.



Todo comenzó con el famoso llamado a Asamblea de la Federación de Provincia, luego de una misiva donde deja de lado las actuaciones de un estatuto para cambiar por otro y dar lugar y paso, a un cambio de autoridades, tal cual indican los mandatos. Esa polémica interna nace en 2017, que luego de la decisión y firma del presidente actual, Raul Foradori, se volvió a un estatuto original para renovación y cambio de autoridades. En ese marco, toda actuación siempre se remite y se notifica a la Confederación.



Por ese entonces, se vino el cambio de mando a nivel nacional. Federico Susbielles deja su cargo como presidente de la CABB, no se presenta a una renovación más allá del apoyo de los Scola y varios ex Generación Dorada, y se postula Fabian Borro, por entonces Pte. de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC).



Con ese panorama, a nivel local, la Federación, en litigio con la CABB por diversos motivos, es designada como organizadora del Mundial U18. Ninguna autoridad, recordamos, estuvo en Santa Fe representando a la Federación y se expuso la puja política por encima de un evento de semejante envergadura que terminó, más allá de las justificaciones documentales, en otorgamiento de subsidios que fueron eje de algunos edictos judiciales por no estar supuestamente en regla por errores de concepto, en la presentación de facturas por gastos en vez de justificar el destino real y original del subsidio otorgado.



Ante ello, llega Borro y Santa Fe como Federación le da su voto y obtiene un cargo clave en la plana mayor de la Confederación. Armando Barberis, es designado como tesorero CABB y al poco tiempo, renuncia tras la aparición de un nuevo estatuto, blanco de críticas de varios estamentos del balonceso pero votado por la mayoría, incluida Santa Fe como Provincia.



Luego de esa situación, un duro cruce mediático entre Foradori-Borro, hace que la relación sea más distante aún entre Santa Fe y la CABB. La cuestión toma una cierta calma pero a nivel provincial las críticas no claudicaron.



Recordamos que la Federación fue la que intimó a que Sportivo América de Rosario no participara de la Liga Argentina por no reunir supuestamente los derechos deportivos y que la sancionó en su momento sin dejarlo competir a nivel local. Dicho esto, la situación se agravó con una Asamblea que se desarrolló en Rafaela, donde la Asociación Rosarina (Marcelo Turcato, con quien habla Borro bastante seguido) presentó innumerable cantidad de impugnaciones que al fin de cuentas terminaron dándole la razón, en primer lugar Personería Jurídica de la Provincia y luego, tras la misiva a la Confederación, la misma Federación dio marcha atrás y enviando una nota, desestimó reclamo alguno y se volvió al viejo estatuto para elección de autoridades.



Dicho esto, la Federación llama a elecciones y lo publica, además de notificarlo a la Confederación. En el medio, Rosario impugna la futura Asamblea y pide intervención. La Provincia desestima el reclamo y avala la Asamblea.



Pero a todo esto, la Confederación pidió un interventor electoral dado que requeria, según su visión de los hechos, un control de aquellos habilitados para votar o no. La única lista que se conoció públicamente fue la de Roberto Monti, actual titular de la ASB (con el que habla Borro y ambos reconocen estar de acuerdo en varias cuestiones)



La CABB notifica que designó al Dr. Domingo Rondina como interventor y horas después, la Federación envió una carta expresando que no correspondía y que por encima de todo está la Inspección General de Personería Jurídica de la Provincia, quien ya había resuelto la realización de Asamblea. Conclusión: la provincia avaló pero la Confederación dice que es un ámbito institucional interno y que se rige por estatutos propios.



Por lo pronto, según trascendidos, la Federación apelaría el fallo y continuará el tema en la justicia ordinaria. Mientras tanto, el sábado se llevará a cabo la Asamblea con veedores de la IGPJ y será la justicia local, la que decida el futuro de este litigio.



Qué dice la CABB

Del 2017 hasta hoy, la Federación santafesina ha vivido en la anomia y la irregularidad institucional. Como se explica en la resolución, la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe declaró inválida la reforma estatutaria realizada hace cuatro años y luego también las elección de autoridades, un año después. A partir de eso, luego de una denuncia realizada por la Asociación Rosarina, el Consejo Directivo de la CABB alertó a la federación sobre las graves irregularidades y la falta transparencia administrativa. Se le pidió que llamara a elecciones pero cuando notó que los que volverían a organizarlas eran los mismos dirigentes, se les pidió que aceptaran un interventor para que fiscalizara el proceso. Se eligió a un prestigioso y reconocido abogado constitucionalista santafesino, Domingo Rondina, quien aceptó ad honorem, pero la Federación se negó. Incluso respondió que la CABB no tenía la facultad para verificar la elección, desconociendo a la entidad madre. Entonces se le dio un plazo para recapacitar, bajo apercibimiento de expulsión, pero sostuvieron la actitud y por eso se llegó a esta decisión. Desde la CABB sólo queríamos asegurar la transparencia y legitimidad de la elección, para que no pasara lo del 2018", explicó Gil Domínguez.

El abogado precisó que la expulsión, como dice la resolución, es Ad Referendum. "Quiere decir que tiene que ser ratificada o rechazada por una Asamblea General Extraordinaria que será llamada para este único efecto", explicó. También aclaró que los clubes y jugadores pertenecientes a esta federación podrán seguir jugando los torneos e integrando los seleccionados nacionales, si las asociaciones y los clubes participantes se inscriben como "adherentes deportivos" de la CABB. "Si tienen los papeles al día, podrán jugar sin problemas", informó.





Qué dice la Federación





El Consejo Directivo de nuestra Federación convocó a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de abril del corriente para, entre otras cosas, realizar la elección de Autoridades en el marco de la jurisdicción deportiva de la provincia de Santa Fe.



Dicha convocatoria se notificó en tiempo y forma a todas nuestras afiliadas y se le informó a la CABB. Ante la resolución de nuestro Consejo Directivo, la CABB en forma arbitraria e ilegal pretendió nombrar un Interventor Electoral con facultades ordenatorias, instructorias y resolutorias, ante esta circunstancia la FBPSF rechazó dicha resolución, dado que entiende que las mismas están fuera de la competencia del marco constitucional y legal que hace a la autonomía política e institucional de la FBPSF, sin embargo, le aclaró a la Entidad Nacional, que la persona designada para cumplir dicha función podía asistir a la Asamblea como veedor de la misma para garantizar la transparencia del acto.



Concomitantemente a las circunstancias descriptas en el párrafo anterior, la Asociación Rosarina de Básquet (en adelante ARB) presentó una denuncia ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe (en adelante IGPJ), argumentando en la denuncia una postura similar a la de la CABB para pedir la impugnación de la Asamblea convocada por la FBPSF.



Ante esta circunstancia la IGPJ en fecha 31 de marzo 2021, emitió la resolución N° 535, donde entre otras cosas resolvió rechazar la impugnación de la convocatoria a la Asamblea – es decir ordenó que se realizara - y dejo en claro que las actuales Autoridades de la FBPSF estaban en condiciones de realizar el acto Asambleario para elegir nuevas Autoridades. Dicha resolución se le comunicó en el día de la fecha a la CABB y sorpresivamente ésta nos remite una resolución emanada solo de su Presidente donde nos hace saber que expulsó a la FBPSF del ámbito de la CABB.



Por lo expuesto, ponemos en conocimiento de la comunidad toda del básquet Nacional, y de nuestras afiliadas inmediatas (Asociaciones) y mediatas (Clubes),en particular, que la FBPSF, que es una Asociación preexistente y fundadora de la CABB, con más de 90 años de existencia, no permitirá de ninguna manera que se avasallen sus derechos, por lo que instrumentará los medios legales que la amparan, para impugnar Resolución del Presidente de la CABB, que a todas luces es inconstitucional, ilegal, arbitraria y autoritaria, y además ha violado, el debido proceso y el derecho de defensa.



Qué dice Borro

En diálogo con Somos Básquet de Radio Gol 96.7, el Presidente de la CABB dijo que "nosotros no queremos pasar por encima de la Provincia, sòlo queremos saber quién está habilitado para votar y quien esta en regla. No tenemos problema en que se realice la Asamblea, pero que sea bajo los estatutos actuales que se votaron"

"Con Foradori (Pte de la Federación Santafesina) no hablé nunca desde que asumí. Nunca. Si con Turcato y con Monti. No tengo problemas en hablar con nadie pero siempre dentro de las reglas establecidas. Si la Federaciòn no quiere estar, no hay problemas, yo no obligo a nadie. Pero si desean estar dentro de la CABB hay que cumplir con el estatuto que nos avala".

¿Y los clubes?

Como habrán leído, ninguno de los comunicados puede asegurar si los equipos pueden o no participar en competencias nacionales. La Federación lleva tranquilidad pero no brinda detalles, y la Confederación dice que si los equipos tienen los papeles en regla, pueden jugar. Lo concreto es que sólo por lo bajo y en mensajes muy escuetos, la dirigencia no descarta a futuro que pasará con esta situación en particular. Actualmente hay clubes que representan a la Provincia en Liga A, Liga Argentina y Torneo Federal.





Se mancha la provincia

Diego Vergara



No sé mucho y trato de entender de legales en el ámbito deportivo. Sin embargo, la historia trunca entre Federación y Confederación ya me suena a ver quién es más guapo que el otro.



Santa Fe votó a esta conducción actual de la Confederación. ¿Lo saben o lo sabían las afiliadas?, ¿estaban de acuerdo?, ¿lo plantearon?. Santa Fe discutió el nuevo estatuto y se expresó pero terminó aceptando. Ese mismo estatuto que hoy, la CABB le exige cumplir.



A todo esto, clubes endeudados, clubes con pocos ingresos, clubes con pérdidas de personal humano, clubes casi cerrados. La dirigencia al parecer, está preocupada por otras cosas y en verdad, no estaría mal que de vez en cuando me hablen de básquet, y no de cómo debe jugar un equipo, o como debería parase en una cancha. Seguimos lejos del bien común y mucho más lejos, de ser coherentes en las acciones, opiniones y los hechos. Cero autocrítica y el nombre Santa Fe, en boca de todo el país, por gente que votó lo que hoy critica duramente con sus razones. Eso dice algo. Eso quiere decir algo. ¿Dónde quedó eso de primero el básquet? Predicar con el ejemplo, sería un inicio de sanitización local, pero en serio. Nos conocemos todos y de todos los modos. Primero, el básquet. Primero, Santa Fe. No manchemos eso.