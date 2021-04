https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Schweighofer, presidente del Centro de Ex Combatientes de Santa Fe

"Dejemos de ver a Malvinas como las 'islitas' nostálgicas: es una causa nacional"

El acto de conmemoración local por el 39° Aniversario del Día del Veterano y de los Caídos tuvo un elemento especial: la presentación del libro "Santa Fe en Malvinas", que reúne relatos de ex combatientes y de familiares de fallecidos en la guerra. Reclamo activo por la soberanía en el Atlántico Sur.

Por Luciano Andreychuk SEGUIR Terminaba de tronar una salva de cañón, y se colocó una ofrenda floral en una placa conmemorativa. Una joven llevaba en un remera la inscripción "Hijos de veteranos de Malvinas". Buscó a su padre, cuya camisa decía: "Veterano de Guerra". La madre les sacó una foto con el celular. Los barbijos no impidieron el beso y el abrazo: sólo absorbieron lágrimas derramadas de emoción. Los héroes anónimos -los que volvieron y viven para contarla-, los familiares de fallecidos en tierras australes durante el conflicto bélico y en la postguerra, vecinos y vecinas de la ciudad, autoridades políticas y legislativas de distintos estamentos estatales dijeron presente en el acto conmemorativo por el 39° Aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, realizado frente a la sede del Centro de Ex Combatientes de esta capital. Pero la ocasión tuvo un elemento muy especial: la presentación del libro "Santa Fe en Malvinas", que llevó varios años de producción y que no es otra cosa que un dispositivo para la activación de la memoria. El volumen reúne relatos en primera persona de ex combatientes santafesinos vivos, testimonios de familiares de caídos durante el conflicto bélico y de familiares de veteranos fallecidos en la posguerra. "Las Islas Malvinas no tienen que ser las 'islitas' de la nostalgia. Hablamos de dos millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a casi 10 provincias del país, invadidas por Inglaterra. Es una cifra tremenda que nos tiene que conmover, a sólo dos mil kilómetros de aquí. Malvinas es una causa nacional, es una causa de todos. Hay que extremar los recursos para cambiar esta situación, en honor a los 632 caídos por la patria", dijo durante el acto Adolfo Schweighofer, presidente del Centro de Ex Combatientes de Santa Fe, quien además integra el Consejo Nacional Asesor en Políticas de Malvinas. GALERÍA HD Las fotos del acto por los 39 años del desembarco en Malvinas El ejercicio de la memoria Sergio Aníbal Rossi, viceministro de Defensa nacional, recordó que en 2048 se vencerá el Tratado Antártico. "Debemos pensar cómo hará en ese momento la Argentina para poder sentarse en el concierto de las nacionales, en paz pero con firmeza, para reafirmar sus derechos sobre las Islas Malvinas y el resto de las islas del Atlántico Sur, nuestra plataforma del Mar Argentino y la Antártida. Ese será un gran desafío nacional que deberá movilizar al pueblo argentino". Malvinas, en este sentido, será "una estrella en el horizonte", dijo. Y sobre el libro, hizo un párrafo aparte: "Invita a un ejercicio de memoria. Cuando veo estas historias individuales recogidas, pienso en una frase del escritor León Tolstói: 'Describe tu aldea y de esa manera, serás universal'. Me parece que este libro sintoniza con ese concepto", sintetizó. El presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, también pidió mantener viva la memoria: "Es un derecho que tienen los pueblos que va mucho más allá que los datos objetivos de la historia. Porque esa memoria está construida de emociones, sentimientos y tradiciones, sobre todo para los que pertenecemos a esa generación de Malvinas". "Malvinas -prosiguió- es mucho más que varias islas perdidas en el Atlántico Sur: representa un futuro distinto para el país. Porque se juegan intereses; pues para Inglaterra, tener un pie puesto en el sur de la América latina le permite también hacer pie en la Antártida, y tener jurisdicción sobre un gran territorio y sobre dos grandes cuencas, una petrolera y otra pesquera, que hoy explota la potencia imperial", advirtió el ex gobernador. Malvineros y pandemia Durante mucho tiempo los protagonistas de la gesta de Malvinas fueron olvidados. "Eso fue cambiando, por suerte, con el transcurrir de largos años. Hoy se están resolviendo muchas situaciones puntuales de ex combatientes, tanto desde Nación como de Provincia", destacó Schweighofer. Pero además, los veteranos "estuvimos codo a codo trabajando en el contexto de la pandemia: aquí se abrió un alojamiento para personas en situación de riesgo y de calle; en Rosario, los muchachos dieron de comer a decenas de personas todos los días. En Buenos Aires, lo mismo. Allí está el espíritu del veterano de guerra", cerró el presidente. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

