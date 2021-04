https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 02.04.2021 - Última actualización - 16:01

15:58

En La Matanza

Una joven armó Ubre, un remís para mujeres, y Uber la intimó judicialmente

Solange Barroso aseguró que transportando mujeres da “un servicio en espejo: yo me siento más segura y mis pasajeras también, me lo dicen todo el tiempo y me cuentan malas experiencias que vivieron con choferes”.

Crédito: Captura digital



Crédito: Captura digital

En La Matanza Una joven armó Ubre, un remís para mujeres, y Uber la intimó judicialmente Solange Barroso aseguró que transportando mujeres da “un servicio en espejo: yo me siento más segura y mis pasajeras también, me lo dicen todo el tiempo y me cuentan malas experiencias que vivieron con choferes”. Solange Barroso aseguró que transportando mujeres da “un servicio en espejo: yo me siento más segura y mis pasajeras también, me lo dicen todo el tiempo y me cuentan malas experiencias que vivieron con choferes”.