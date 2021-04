https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un rumor que creció con peso

Nicolás Russo salió a aclarar: "no hay intención" de reemplazar a Tapia en AFA

Nicolás Russo, presidente de Lanús y hombre de referencia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), resaltó hoy que "no hay intención" de reemplazar al actual titular del organismo rector de la disciplina, Claudio "Chiqui" Tapia.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

