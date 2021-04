https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 03.04.2021

Se había vacunado el 21 de enero Alberto Fernández anunció que dio positivo en coronavirus En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el presidente dijo que se encuentra "físicamente bien" y que se sometió al testeo de presentar un registro de 37.3 grados de fiebre.

El presidente Alberto Fernández anunció este sábado que dio positivo por coronavirus en un test de antígeno y que se encuentra aislado por indicación de su médico.





En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el presidente dijo que se encuentra "físicamente bien" y que se sometió al testeo de presentar un registro de 37.3 grados de fiebre.





"Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, ya me encentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal", añadió.





"Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", aseveró el mandatario.





No obstante, remarcó que se encuentra "físicamente bien" y "bien de ánimo", y agradeció las "muchas muestras de afecto" que recibió este viernes, en el día de su cumpleaños.





"Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento", aseveró.





Por último, en el hilo de mensajes que publicó en Twitter unos minutos pasada la medianoche, el mandatario agregó: "Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos".



