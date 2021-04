Con espíritu de vodevil

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 03.04.2021 - Última actualización - 9:30

9:28

El grupo Amalgama estrenará el sábado 10 de abril “Mi mujer es el plomero”, de Hugo Marcos. El espectáculo marcará también la reapertura del Teatro de la Abadía. Se trata de una comedia de enredos que convoca a la risa sin prejuicios.

El sábado 10 de abril se producirá un estreno teatral en la sala de La Abadía (Estanislao Zeballos 3074). Es que el grupo Amalgama pondrá en escena “Mi mujer es el plomero”, escrita por Hugo Marcos. Se trata de una comedia de enredos cuya esencia y argumento remiten al vodevil, y que en esta versión santafesina está dirigida por Mariano Franco junto a Larisa Sánchez.

El argumento señala que “Cobi, un joven que quedó viudo hace poco, intenta rehacer su vida pero todo se complica cuando comienzan a sucederle situaciones desopilantes en las cuales se verá confundido y tendrá que ir tejiendo estos inconvenientes para poder entender lo que le está pasando”.

La obra abrirá la agenda 2021 del Teatro de la Abadía, dado que el espacio donde el grupo ha realizado los estrenos de sus obras previas. A través de la puesta, los integrantes de Amalgama proponen “llevar al público a esta locura que pasa en un laberinto de emociones y situaciones que se trazan en esta historia”.

Una obra desopilante

Larisa Sánchez contó en diálogo con este medio que este proyecto surgió luego de leer muchas obras. “Teníamos otra obra para hacer, que ya habíamos elegido. Estábamos por convocar a los actores, cuando apareció esta. La leímos y nos pareció que era justo lo que buscábamos”, explicó.

Sin adelantar los giros que tiene la trama (algunos de los cuales, de todas maneras, se dejan entrever en el título de la obra) la co directora remarcó que “es una obra de enredos desopilante con muchas entradas y salidas y muchos actores, una típica comedia de temporada”.

Indicó también que durante el proceso de lectura y ensayos se habló mucho de un tema de género que está expuesto en la trama. “Sin embargo nos pareció que no se toma de una forma despectiva. Es comedia y lo hace con mucho respeto. No va a herir a nadie. Es una obra muy bien escrita, que no tiene al tema de género como central, sino que pone énfasis en lo desopilante de las situaciones”, apuntó.

“No es una comedia profunda, sino que es un liviano divertimento, con muchos enredos, para reírse. Creo que la elegimos por eso, porque la gente necesita ir a divertirse y pasarla bien. Eso es lo que queremos ofrecer al público, que pueda ir a olvidarse por un rato de todo”, señaló Sánchez.

El camino de la comedia

Grupo Amalgama apuesta a la comedia desde hace ya casi un lustro. El proyecto anterior había sido “Drácula, una mordida de alegría”, que evoca la figura del mítico vampiro pero en clave de comedia infantil.

En 2017 el trabajo realizado fue “No hay que llorar”, de Roberto “Tito” Cossa, sobre las derivaciones del encuentro de una familia de clase media argentina para festejar un cumpleaños.

En 2016, el grupo había hecho lo propio con “Mejor hablemos de mujeres”, comedia cotidiana del autor Omar Pagellas, una especie de “terapia grupal entre amigos” que se desarrolla en un bar.

“El grupo apuesta a la comedia porque Santa Fe tiene un público para el género. A nosotros nos fue siempre muy bien, pero eso no quiere decir que no podamos tomar un clásico o un drama y lo podamos producir. Por ahora, estamos centrados en la comedia”, sintetizó.

Temporada con protocolos

Si bien concretaron funciones de “Drácula, una mordida de alegría” en el ciclo que se desarrolló semanas atrás en la sala Marechal del Teatro Municipal, este será el primer proyecto nuevo de los integrantes del grupo tras las restricciones que impuso la pandemia. “Este va a ser nuestro estreno tan esperado ya que íbamos a estrenar en agosto del año pasado”, aclaró Sánchez.

Debido a los protocolos vigentes, tan solo podrán ingresar 60 personas a las funciones de “Mi mujer es el plomero” en La Abadía. Por lo tanto, se trabaja con reservas previas, para evitar que haya gente que se acerque hasta el lugar y tenga que retirarse.

La idea del grupo es, si la situación epidemiológica lo permite, realizar funciones todo abril y continuar en mayo. “Después iremos a la sala Marechal y tenemos también programada una función en Gálvez. Esperamos que todo vaya bien y poder seguir trabajando. Nuestro objetivo es que pase por todos los espacios de Santa Fe para después irnos de gira”, finalizó Sánchez.

En escena y detrás del telón

Los actores y actrices que intervienen en la puesta preparada por Amalgama son Eduardo Córdoba, Maximiliano Jenkins, Melina Chia, Elisa Coronel, Milagros Gómez, Larisa Sánchez, Eduardo Leva, Mariano Franco. La técnica está a cargo de Luis Rinaldi, la producción es de Larisa Sánchez, el vestuario y el maquillaje pertenecen a Mariano Franco, la fotografía es de RD, la escenografía lleva el sello del grupo y la dirección general está a cargo de Mariano Franco y Larisa Sánchez.