Una mística que traspasa la pantalla

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado realizarán su segundo streaming, con varias sorpresas y una participación virtual del propio Indio Solari. El concierto tendrá como objetivo benéfico ayudar a Artistas por la Patagonia con la reconstrucción de las zonas devastadas por los incendios. De todo esto habló El Litoral con el guitarrista Gaspar Benegas.

El sábado 17 de abril, a partir de las 21, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado presentarán su segundo concierto virtual: la banda del Indio Solari presentará “A los pájaros”, una experiencia con la mística del vivo, que será su segunda experiencia por streaming luego de “Desde los satélites”, el 26 de septiembre del año pasado.

Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketek. A diferencia de otras ocasiones, en que un porcentaje de las entradas se donaba a La Garganta Poderosa, esta vez el dinero recaudado irá para Artistas por la Patagonia, organización fundada por el guitarrista Gaspar Benegas junto a su pareja, la cantante Valentina Cooke, a fin de colaborar la reconstrucción de la Comarca Andina tras los incendios.

De todo esto conversó El Litoral con Benegas (también una de las voces en los shows sin el cantante principal), referente de una amplia formación que se integra con Baltasar Comotto (voz y guitarra), Pablo Sbaraglia (voz, teclados y guitarra), Fernando Nalé (voz y bajo), Deborah Dixon (coros), Luciana Palacios (coros), Sergio Colombo (voz y saxo), Miguel Ángel Tallarita (trompeta) y Ramiro López Naguil (batería).

Volver al ruedo

-¿Cómo es para los Fundamentalistas encarar cada nuevo show, tomando ustedes la tarea de ser un poco delegados del Indio?

-Lo tomamos con mucha responsabilidad y siempre acompañados por él. Porque desde un principio para hacer un show nos reunimos con él y les contamos las ideas que tenemos. Siempre nos apoya, y además siempre hablamos de la posibilidad de hacer uno con él primero; por el momento siempre lo posterga por cuestiones de salud, pero hablamos con él porque había dado unas notas, hacía un año que no lo veíamos con el asunto del Covid, si bien estuvimos trabajando a distancia con él, haciendo música: le encontramos la vuelta para seguir en contacto.

Estuvimos un año sin ir, entonces cuando fuimos tratamos de ver la posibilidad de tocar con él, y teníamos la idea de hacer uno nosotros: pedimos permiso a la Real Academia de Luzbola (risas).

-¿Cómo se arma la lista, con un repertorio tan grande? Él siempre aunque sea desde las pantallas tiene algunas participación. ¿Habrá alguna en este show?

-Sí, una pequeña participación que recomiendo no perdérsela. Siempre va a participar, porque es la forma de culminar nuestros shows; si bien es un show que lo llevamos adelante nosotros y la lista la armamos nosotros, sin el regalo del Indio para el público no lo podríamos armar.

-Hubo shows que quedaron más Redondos, otros más solistas.

-En este tenemos mucho ensayo, entonces nos permite mucha novedad. Este show tiene esa característica: retomar canciones que hace mucho que no tocamos, tocar algunas que no hacemos nunca; cosas que en el anterior no pudimos porque estábamos en Fase 1 de la pandemia y trasladarse era un quilombo. Entonces hicimos tres ensayos y salimos a hacer el show, pero no lo pudimos preparar tanto como este, que estamos hace meses trabajando para este concierto.

-Decías que planean un “evento gigante” desde “el medio de la nada”. ¿Podés contar algo de las particularidades de este streaming?

-Lo armamos en la forma que sea más parecida a un show como los que hacíamos con Indio, para no tener el factor del streaming frío, que fue algo con lo que luchamos en el anterior; pero fue nuestra primera experiencia en un show de esas características. En un momento creímos que iba a ser la última, pero viendo como viene este año nos dimos cuenta de que un show en vivo de las características de los que hacemos nosotros no se va a poder hacer este año tampoco.

Entonces nos abocamos a un streaming, pero nos abocamos a darle toda esa impronta del vivo, y por eso la idea de trasladarse, viajar y armar la megaproducción. El primero lo hicimos en un ámbito cerrado donde por ahí estás muy sujetado filmando; ahora queremos poner a todo el staff en modo show. Creo que va a ser histórico: para mí seguro.

Encuentro solidario

-¿Cómo es para ustedes, con esa experiencia que tuvieron el año pasado, tocar sin la intensidad del intensidad que tiene el público del Indio? Sin saber quién estará del otro lado.

-Bueno, un poco en el anterior nos dimos cuenta de quién estaba del otro lado porque lo vio un montón de gente: no sé, 100.000 personas. Y también cómo lo vieron y cómo lo disfrutaron nos dio el sentido para hacer otro. Para compensar esa energía le buscamos la vuelta desde lo delirante de hacer algo muy grande para un streaming y flasharnos con eso; y emocionarnos con decir “¿a dónde vamos a tocar?”, que era lo que nos pasaba siempre cuando estábamos yendo de viaje, la gente trasladándose. Tratamos de emular mucho eso, y creo que se va a disfrutar mucho. El que se lo pierda se va a arrepentir, eso seguro.

También comprendimos que hay muchas bandas que estaban empezando a tocar, eso también es una confusión. La economía a veces no ayuda, por eso también la entrada la pusimos al valor más popular que se pudo, para acompañar un poco el momento.

Aparte lo recaudado va a ir para ser donado a la reconstrucción de la Patagonia: generalmente ayudábamos a algún hospital o a La Garganta Poderosa, y en este caso se va a ir para las organizaciones que están asistiendo a la gente que perdió los hogares. Pueden enterarse de eso a través de Artistas por la Patagonia, también pueden ayudar. Martín Carrizo me dio una batería para sortearla, se va a hacer pronto; buenísmo que él, estando en la situación en la que está él, pueda ser generoso.

-En su momento hicieron un show a beneficio de su tratamiento: es como una devolución, una solidaridad de ida y vuelta.

-Sí, la verdad, muy buena onda.

-La tragedia de la Comarca Andina a vos te toca muy de cerca, porque sos de allá, tenés casa, tu familia. Con Valentina formaste Artistas por la Patagonia. ¿Cómo te afectó en lo personal, y a tus allegados y conocidos?

-Es muy triste lo que se vive allá. Yo estoy acá y la verdad que la música me salvó, para escapar un poco de la realidad que vivimos. Todo lo que está pasando en el mundo son momentos de mierda; y justo en esos momentos pasa eso en El Bolsón que es inaceptable; pero como todos los días hay noticias tan terribles, por ahí parece que duró un día. La verdad es que incendios intencionales en zona de casas con tanto daño no había pasado nunca. La gente está en estado de shock, algunos no pueden ni recibir la ayuda, y el fuego sigue prendido. O sea que toda la ayuda que se pueda enviar va a servir.

Reactivar

-Los últimos shows en el Malvinas Argentinas fueron el 7 y 8 de marzo de 2020, y estaba la posibilidad de hacer otro el 28 de marzo en Rosario. ¿Cómo vivieron este tiempo de aislamiento, y cómo fue volverse a juntar para ensayar?

-Está buenísimo poder activar, pero muchos tienen hijos que van a la escuela; teníamos dos ensayos, algunos venían hisopados. Todo el tiempo conviviendo con el riesgo: estar ensayando y que te digan “mi madre tiene Covid”. Saber que cualquier actividad que uno programa tiene que ser con mucho cuidado. Pero bueno, hay que hacer cosas, hay que meterle con todo y ser responsables por los demás, más que nada.

Al activar, cuando uno hace cosas, siempre se encuentra con estas dificultades y bueno, se nos ocurrió hacer una mega producción. Cada día se pone más complejo, porque cada vez van a haber más restricciones. Hay que aprovechar este show para el reencuentro virtual, para emocionarse; nosotros desde nuestro lado le vamos a poner todo para emocionarnos, la gente entra en el juego y hacen lo mismo en sus casas, hacen pogo.

-El 24 de abril y el 8 de mayo vuelven a tocar con La Mono después de mucho tiempo. ¿Cómo se están preparando para eso?

-Primero súper motivados, porque es una banda con la que no tocamos hace más de un año. Tenemos un disco que no lo pudimos presentar mucho, quedó pendiente. Y la verdad que tampoco fue un año para estar componiendo ni grabando, salvo algunas cosas para algunas transmisiones; hicimos videos de canciones compuestas antes. Después de una año de muy poca actividad retomar es buenísimo; lo que pasa es que se suman los ensayos de La Mono y volvemos a Fase 1 (risas).

En realidad nunca me hizo mucha gracia convocar a la gente cuando estaba permitido; porque por más que esté permitido hay algunos riesgos. Pero bueno, ahora me convencieron, como estaban tocando todas las bandas salimos a la cancha en shows súper chicos, con mucha distancia. Buenísimo poder tocar, estar ahora en actividad, porque ya estábamos oxidados los músicos. Por las dudas si nos tienen que guardar de nuevo, haber tocado.

-Esperemos que sea después del 8.

-Sí, tenemos dos fechas ahora muy importantes: tenemos un grupo de fans que están pendientes de que volvamos, y va a ser una desilusión: decían “¿por qué no tocan?” y se me habían acabado las excusas. La verdad es que ahora es un récord de contagios: uno se entera día a día de qué es lo que tiene que hacer. No podés planear mucho; es muy difícil producir cosas, porque siempre te puede cambiar en el medio y a veces uno hace una inversión que después no tiene ningún sentido, porque no se terminan haciendo los shows. Pero bueno, siempre intentando.

Donaciones

Artistas por la Patagonia abrió una cuenta en el Corralón Comarca Andina que se puedan hacer directamente las donaciones y poder retirar y distribuir materiales de construcción a quienes más lo necesitan. Los datos son: Caja de Ahorro N° 16952460025881; CUIT 20-220114323-7; CBU 0110246030024600258815. Se ruega enviar comprobante de transferencia a artistasporlapatagonia@gmail.com, a fin de hacer el relevamiento de las donaciones y retirar el material.