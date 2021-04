La NASA investiga una misteriosa piedra azul hallada en Marte

La NASA compartió una foto de una misteriosa piedra azulada encontrada por su roer Perseverance, que desde febrero estudia la superficie de Marte en busca de signos de vida antigua.

La piedra hallada tiene unos 15 centímetros de largo, parece ser azul verdosa y tiene puntos que brillan a lo largo de toda su superficie.

"Mientras se prepara el helicóptero, no puedo evitar mirar las rocas cercanas. Esta extraña roca tiene a mi equipo científico intercambiando muchas hipótesis. Si miras de cerca, es posible que veas la fila de marcas de láser donde la golpeé para obtener más información", escribió el perfil oficial de rover en Twitter.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.



It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu