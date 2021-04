Venezuela repatrió a niños cuyos padres murieron en otros países víctimas del brote

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 03.04.2021 - Última actualización - 16:48

Es casi un centenar de chicos que son hijos de migrantes que fallecieron en el extranjero a causa del coronavirus. Entre las naciones desde las cuales se hicieron las repatriaciones están Ecuador, Perú y Colombia.

El gobierno venezolano repatrió a alrededor de 100 niños cuyos padres migrantes murieron a causa del coronavirus, informó la presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derecho del Niño, Niña y Adolescente (Idenna), Luisaura Ravicini. "Tenemos los casos de repatriaciones de niños cuya madre ha muerto, que se va la mamá sola con el niño y tenemos que repatriarlo, no llegan a 100, pero son muchos", dijo Ravicini.

"Ese es un proceso que se lleva con cancillería. El niño que se queda sin su mamá o su papá en otro país y en estado de indefensión es un venezolano que nosotros tenemos que proteger", expresó luego la presidenta del Idenna, quien indicó que ese organismo realiza una investigación y un informe social para verificar las familias de origen de los menores, pues una vez que llegan a Venezuela, bien sea por vía aérea o terrestre, son entregados a sus parientes.

"Si tienen familia extendida, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente contempla y da prioridad al vínculo familiar, debe buscarse la reunificación familiar, si no se puede en su familia de origen (papá, hermanos) se buscan a tíos, abuelos, primos y familiares cercanos que pertenezcan a la misma familia", detalló la titular de la referida institución.

Además, Ravicini señaló que los niños, que por diversas razones no son ubicados con sus familiares, los llevan a entidades de atención del Estado. "Si al niño no se le logra localizar familia, como en el caso de los bebés que no hablan, y no logramos la localización familiar porque no hay datos, pero se sabe por pasaporte que el niño es venezolano, entonces el niño pasa a una entidad de atención mientras se continúa el proceso de localización familiar", señaló.

Los niños regresan a través del plan gubernamental "Vuelta a la Patria" o vuelo privados, según sea el caso. "El funcionario de protección del país de donde vienen acompaña al niño hasta el aeropuerto, allí se le entrega al funcionario de vuelo, que es una persona que representa al gobierno de Venezuela. Mientras esté en el avión, el niño está protegido por el gobierno venezolano, y aquí son recibidos por representantes de la cancillería y del Idenna", explicó.

Entre los países desde los cuales se hicieron las repatriaciones están Ecuador, Perú y Colombia. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (más conocida como Acnur), la cifra actualizada de migrantes venezolanos se ubica en 5,4 millones de personas. El presidente Nicolás Maduro había dicho en enero pasado que 600.000 venezolanos emigraron desde 2017.