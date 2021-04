https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 04.04.2021

La Justicia santafesina alegó no tener competencia

Rechazaron el amparo de Barletta

La Justicia de Santa Fe rechazó un recurso de amparo presentado por el dirigente de Juntos por el Cambio y ex intendente de la capital provincial Mario Barletta, para que el actual ciclo lectivo se lleve a cabo íntegramente en forma presencial y no de manera mixta, como ocurre actualmente, con una cursada que combina el aula con la modalidad virtual.

La Justicia santafesina alegó no tener competencia Rechazaron el amparo de Barletta

Fuentes judiciales informaron que la jueza en lo Civil y Comercial de la 1ra. Nominación de Santa Fe, Viviana Edit Marín, rechazó el amparo presentado el 16 de marzo porque "no se observa en las medidas adoptadas por la provincia ilegalidad y/o arbitrariedad manifiesta", ni tampoco "agravio irreparable alguno". Barletta, quien fue embajador en Uruguay durante la gestión de Mauricio Macri, había alegado que lo dispuesto por el Gobierno provincial, de dictar clases presenciales una semana y la siguiente con trabajos en el hogar, "generan y agregan daños psicológicos y físicos que soportan niños, niñas y adolescentes en el proceso de aprendizaje". La jueza Marín sostuvo sobre la competencia que Barletta debería dirigirse a la Justicia Federal, ya que se ataca una decisión adoptada por el Ministerio de Educación de la provincia, dictada en virtud de una Resolución del Consejo Federal de Educación, con lo cual "lo que se pretende es la declaración de inconstitucionalidad de una norma nacional". Tenés que leer La justicia dio lugar al amparo contra la bimodalidad presentado por Mario Barletta Además, la magistrada aclaró que "la provincia demandada cuenta con facultades para establecer en su territorio todas las medidas de prevención que considere adecuadas, en el contexto de la particular situación de emergencia sanitaria de efectos mundiales", por la pandemia de coronavirus. Una buena y una mala Sobre la resolución judicial en contra de su recurso de amparo, Barletta sostuvo por medio de su cuenta de twitter: "Todos los que creemos que la educación debe ser considerada una actividad esencial, respetamos la decisión de la justicia, aunque no la compartimos". Tenés que leer Barletta avanza en la construcción de un espacio político provincial Asimismo, apuntó que en el fallo, "la justicia dispone que lo que corresponde, por parte del gobierno provincial es garantizar a los niños, niñas y adolescentes la conectividad en los períodos de alternancia con la presencialidad, a los fines de evitar cualquier tipo de inequidad en la educación". "Es un logro importante", valoró el ex intendente. Aunque horas más tarde, agregó quejas sobre el "elevado costo" de los honorarios regulados a los que consideró "infundados e inadmisibles, por tratarse de un reclamo legítimo". Dijo que "el valor es superior al millón de pesos" y que "el mensaje que nos deja es: No recurran a la justicia".