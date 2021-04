https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"La situación es distinta" expresó

Guzmán aseguró que Argentina "no podría soportar" un nuevo cierre económico por la pandemia

"Hoy la economía no podría soportar un cierre total, una cuarentena estricta del tipo Fase 1 como aquella que se implementó en marzo de 2020, pero esa no es la idea" expresó el ministro de Economía.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que la Argentina "no podría soportar" un cierre total de la actividad como el que se vivió al inicio de la pandemia de coronavirus, ante la llegada de la segunda ola.

"Hoy la economía no podría soportar un cierre total, una cuarentena estricta del tipo Fase 1 como aquella que se implementó en marzo de 2020, pero esa no es la idea", expresó el funcionario. Guzmán dijo que hay una situación es distinta y hay otras capacidades en cuanto al sistema de salud para lidiar con la situación, mientras que admitió que "desde el punto de vista económica", se utilizó "gran parte del margen" que había para actuar ante esa situación. Dijo que no habrá un freno a la circulación económica en el marco de medidas sanitarias para enfrentar la segunda ola de coronavirus. "Hoy no tenemos restricciones de circulación y no vamos a tener restricciones de circulación como al inicio de la pandemia", expresó Guzmán. El funcionario destacó el crecimiento de la economía argentina y dejó entrever que se tomarán medidas diferentes a las del comienzo del brote de coronavirus en el país. "La Argentina es el país que más se está recuperando", sostuvo. "Pensemos que la economía está diseñada, preparada, funciona con circulación. Entonces por más que haya pandemia el efecto sobre la economía es menor. Fijémonos en lo que está pasando ahora: todavía estamos en pandemia. Pero llevamos nueve meses consecutivos de actividad económica creciendo", expresó el ministro en una entrevista concedida al canal CNN. Guzmán admitió que hay sectores de la economía que sufren ekl efecto de la pandemia, aunque algunos se están recuperando y desde su cartera revisan a la alta los pronósticos de crecimiento para 2020. "Era 5,5% en la proyección de septiembre de 2020 y hoy es 7%, que también es un pronóstico prudente, porque conviene ser prudentes", indicó en ese sentido. "La pandemia golpea a todo el mundo, pero las políticas que se adoptaron en 2020 permitieron que estemos en una situación mejor que otros países de la región, habiendo protegido el trabajo y el capital de la economía", explicó. Por otro lado se refirió al posible regreso de medidas para enfrentar la emergencia por la pandemia. Sostuvo que "las medidas que ayudaron mucho, como el IFE, como el ATP, no son medidas que tengan que ver solamente con la pandemia. Tuvieron que ver con la pandemia y con las restricciones de circulación". "Hoy no tenemos restricciones de circulación y no vamos a tener restricciones de circulación como al inicio de la pandemia", agregó. Con información de NA LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

