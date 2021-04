https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Acuerdo nuclear

Irán no hablará con EEUU en Viena si mantiene sus sanciones

A dos días del reinicio de un diálogo por el acuerdo nuclear con Irán, la República Islámica advirtió este domingo que no hablará directa o indirectamente con Estados Unidos en esta cita en Viena hasta que ese país levante todas las sanciones que el ahora expresidente Donald Trump impuso tras abandonar unilateralmente el acuerdo.

"No hablaremos directa o indirectamente con Estados Unidos en Viena", aclaró el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, según reprodujo la agencia de noticias DPA. Según el viceministro, que encabezará la delegación iraní, la posición del Gobierno del primer ministro Hasan Rohani es "clara y simple": Teherán volverá a hablar con Estados Unidos si éste vuelve al acuerdo nuclear -firmado en 2015 también con Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania- y si levanta las sanciones, como establecía dicho acuerdo. Tenés que leer La Unión Europea "redoblará sus esfuerzos" para salvar el acuerdo nuclear con Irán El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya dejó claro que no levantará las sanciones como una precondición para sentarse a dialogar con Irán, aunque sí ha dado señales de intentar retomar las negociaciones del acuerdo. Por eso, las potencias que aún permanecen dentro del acuerdo -todas menos Estados Unidos- impulsaron la cita del próximo martes en Viena para comenzar a desandar las medidas y la distancia tomada por Trump. Pese a que nada espera un giro drástico e inmediato de Estados Unidos en este tema, la expectativa está puesta en los gestos que pueda ofrecer la delegación norteamericana esta semana y en los próximos meses para restablecer una negociación que llevó años y muchos compromisos durante el primer Gobierno de Rohani, en Irán, y el último de Barack Obama, en Estados Unidos. Tenés que leer La Unión Europea está decidida a preservar acuerdo nuclear con Irán El acuerdo nuclear firmado en 2015 establecía que Irán suspendía su programa nuclear -Estados Unidos, Europa e Israel lo acusaban de buscar desarrollar armas nucleares- a cambio de que toda la comunidad internacional levantara las sanciones que asfixiaban su economía. Pese a que los fiscalizadores internacionales aseguraron que Irán estaba cumpliendo su parte, Trump y su aliado más fuerte en este tema, Israel, denunciaron lo contrario y Estados Unidos abandonó el acuerdo, en medio de ruegos infructuosos de sus socios europeos. Con información de Télam

