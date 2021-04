https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"El CARD y el abandono (capítulo 1000)" German Chiaraviglio entrenó en Santa Fe y se quejó del estado del Card: "Está abandonado" Chiaraviglio explicó la situación que vivió este sábado cuando fue a entrenar al Card, previo al Campeonato Argentino. Habló deproblemas de "infraestructura y mantenimiento, pastos altísimos, suciedad constante, reiterados hechos de inseguridad, colchones, cajones, jaulas de lanzamiento, correderas y desagües rotos".

El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y en el Mundial de Beijing 2015 en salto con garrocha, realizó un posteo en su cuenta de Instagram, criticando el estado del Card (Centro De Alto Rendimiento Deportivo) de la ciudad de Santa Fe.

Al respecto, Chiaraviglio explicó que este sábado entrenó en su ciudad natal, a 7 días del Campeonato Argentino, clave para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. En este contexto, contó que se encontró “con el mismo panorama de los últimos tiempos”, con un Card al que tildó de “abandonado”.

En el posteo, titulado “El CARD y el abandono (capítulo 1000)” explica que la mala situación es “no solo desde su infraestructura y mantenimiento, con sus pastos altísimos, suciedad constante, reiterados hechos de inseguridad, colchones, cajones, jaulas de lanzamiento, correderas y desagües rotos, sino también desde su conducción”.

Y contó que el sábado los “frenaron en la puerta de ingreso” para decirles que “no podían entrar porque los sábados no ‘abre’, con la indicación de que no se podía utilizar el CARD”. Y agregó: “Gentilmente pedí que me dejaran trabajar como lo hago hace más de 20 años, ya que jamás tuvimos problemas para entrenar los días sábados”.

También, relata: “Luego de eso, hicimos lo que solemos hacer. Limpiar y acomodar los abandonados colchones de garrocha e intentar ponerlos en condiciones para resguardar nuestra seguridad al caer desde alturas importantes. Superado ese obstáculo y finalizando el entrenamiento, nos avisaron que habían llamado ‘desde arriba’ indicando que no podíamos estar ahí y que nos debíamos retirar”.

“En ese momento es cuando me decidí a contar y publicar esto. No solo hay falta de conducción y de mantenimiento mínimo en el CARD para que empleados, entrenadores, atletas y toda aquella persona que quiera practicar atletismo pueda hacerlo de manera decente y con las mínimas normas de seguridad e higiene, sino que intentan por toda vía limitarnos en nuestra actividad laboral, casi invitándonos a que nos dediquemos a otra cosa” Germán Chiaraviglio.





Al respecto, el santafesino dijo: “Por todo esto es que hace más de un año decidí irme a entrenar a concordia, provincia de Entre Ríos”.

Y aclaró: “Quiero pedir disculpas públicamente a la persona del ingreso si con mi acceso al CARD pude haberlo comprometido, solo quiero que se entienda que es mi trabajo, mi fuente de ingreso y que estoy en el momento más importante del año previo a un juego Olímpico. Capítulo aparte para el personal que trabaja día a día EN el CARD, siempre con la mejor predisposición y sufriendo el mismo abandono, solo que por razones obvias, no tienen voz para contarlo”.

Y finalizó: “Me van a encontrar ahora y siempre, tal como lo he hecho durante toda mi carrera, a disposición para pensar y planificar las medidas y acciones necesarias para que los y las atletas del futuro no deban pasar por esto”.

Está entre los 18 con chances

Se realizó por teleconferencia una reunión con integrantes de la Comisión Técnica de la CADA junto a los entrenadores del plantel preolímpico, llegándose a la conclusión de que era más conveniente que los atletas involucrados continuaran con sus entrenamientos y en algunos casos, algunos podrían competir en el exterior, caso del santafesino Germán Chiaraviglio (salto con garrocha) en Estados Unidos o Maximiliano Díaz en Bolivia y básicamente se preparan para el Nacional a efectuarse el próximo fin de semana y el Sudamericano.

Cabe consignar que se tuvo en cuenta el análisis de los puntajes acumulados por los diversos atletas con vistas a Tokio (Japón) y también todos los aspectos que tienen que ver con la situación sanitaria actual. Asimismo, se realizó un repaso y análisis del sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos.

La CADA resolvió suspender el Preolímpico fijado para el 17 y 18 del mes en curso en el CENARD, luego de considerar las conclusiones de dicho encuentro.

Se confirmó el posicionamiento de competencias prioritarias al Nacional de mayores de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) del 9 al 11 del actual y al Sudamericano de Mayores del CENARD a efectuarse durante el periodo comprendido del 14 al 16 de mayo venidero, centralizando todo el esfuerzo en el logro de las mejores condiciones para los atletas.

Por otra parte, la CADA recordó que la Comisión Técnica propondrá el equipo para el Sudamericano una vez finalizado el nacional de mayores que será el evaluativo final.

Se puntualizó que hasta la fecha, de acuerdo a lo informado por World Athletics, Argentina tiene un total de 18 atletas (11 varones y 7 mujeres), con chances de clasificación, tres de ellos han logrado ese índice, en maratón dos caballeros y una dama. La nómina es la siguiente:

* DAMAS: Florencia Borelli (5.000 metros), Belén Casetta (3.000 mts.), Carolina Lozano (3.000 mts.), Ailén Armada (disco), Jennifer Dahlegrén (martillo), Marcela C. Gómez (maratón) y Daina Ocampo (maratón).

* CABALLEROS: Elian Larregina (400 metros libres), Federico Bruno (1.500 mts.), Marcos Julián Molinas (5.000 mts.), Guillermo Ruggeri (400 mts. c/vallas), Carlos Lavoy (salto en alto), Germán Chiaraviglio (salto con garrocha), Maximiliano Díaz (salto triple), Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo), Eulalio Muñoz (maratón), Joaquín Arbe (maratón) y Juan Manuel Cano (marcha).