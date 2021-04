https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 04.04.2021

13:18

Marwa Elselehdar y una fake news

La primera mujer capitana en Egipto: "Me culparon del bloqueo del canal de Suez"

Se difundió por redes sociales una fake news que la culpaba de haber encallado el carguero Even Given.

Marwa Elselehdar, la primera mujer egipcia capitana de un barco, fue víctima de una fake news que la culpó de haber bloqueado del canal de Suez, encallado el barco carguero Ever Given. Días antes del suceso, el periódico Arab News le había dedicado un artículo a su carrera y, tras encallar el barco, se difundió por redes sociales una imagen de dicho artículo con el título manipulado, asegurando que había sido la causante del incidente que bloqueó durante 10 días una de las principales rutas del comercio marítimo.

Al respecto, además de haber criticado su labor profesional, Marwa Elselehdar aseguró que las redes se llenaron de mensajes machistas. Vale remarcar que, en el momento cuando ocurrió el incidente del Ever Given, Elselehdar, estaba trabajando como primera oficial al mando del buque Aida IV, a cientos de kilómetros de distancia.

En diálogo con la BBC, remarcó: "Ese artículo falso estaba en inglés, por lo que se difundió en otros países. Traté por muchas vías de desmentir lo que decía el artículo porque estaba afectando mi reputación y todos los esfuerzos que he hecho para llegar hasta donde estoy ahora", continúa. No obstante, la capitana remarcó que la noticia tuvo el efecto contrario, ya que recibió un gran apoyo por parte de compañeros y personalidades del sector. Además, la fake news motivó a que se hablara de ella y de su carrera, así lo dijo en un video difundido en su instagram. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marwa Elselehdar💫مروة السلحدار (@marwa.elselehdar)