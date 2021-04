Zuqui: "Me dijo el juez en dos minutos lo paro y llegó el gol de Independiente del Valle"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Está jugando en el Yeni Malatyaspor de Turquía pero extraña los momentos vividos acá: "Dejé la puerta abierta para volver a Colón", afirma. "Desde acá sigo al equipo y me pone muy feliz que esté puntero...", cuenta Zuqui.

Fueron 32 partidos y 4 goles. Pero, sin dudas, esos cotejos que jugó por la Copa Sudamericana lo "marcaron" muchísimo a Fernando Zuqui en el poco tiempo que estuvo en Santa Fe. Un puñado de meses y la final más importante de la historia del club. Fue como un romance, porque el ex Estudiantes y Boca se ganó el respeto del hincha sabalero. Pero, por lo visto, Colón se le metió en la piel al futbolista que hoy está muy lejos: juega con la camiseta amarilla del Yeni Malatyaspor en el fútbol de Turquía.

Incluso, aunque nunca salió a luz, siempre se dijo que era uno de los jugadores por los cuales le pidió Eduardo Domínguez a los dirigentes sabaleros un "esfuerzo" para que continuara. Pero esa polémica contractual, respecto a la cantidad de partidos que jugó y una supuesta obligación de compra que Estudiantes le exigía a Colón (millonaria en dólares), apuraron su salida al fútbol de Turquía.

Desde allí, con una diferencia horaria de seis horas y acompañado por su familia, Fernando Zuqui dialogó con el programa ADN Gol (FM 96.7), contando sus sensaciones de todo lo que vivió con la camiseta de Colón, expresando un claro deseo a futuro: "Dejé las puertas abiertas para volver". En cuanto a su desembarco en Turquía comentó: "Después de terminar mi contrato en Santa Fe volví a Estudiantes que es dueño de mi pase. El presidente del Yeni Malatyaspor se comunicó con mi representante y le manifestó las ganas de contar con mis servicios, se dio todo bastante rápido".

Era inevitable no hablar con Fernando Zuqui de ese recordado momento en La Olla de Paraguay, en la Final Única de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle: "Jugar la final siempre va a ser uno de los momentos más importantes de toda mi carrera; no ganarla es una espina que no me voy a poder sacar en toda la vida".

En cuanto a lo que ocurrió en La Olla, Fernando Zuqui reflexionó: "La primera impresión que se me viene es tristeza, siempre quise conseguir ese objetivo. No hay que sacarle mérito al rival, pero para mi el factor más importante es que no se podía jugar ese partido, no corría la pelota". Y al toque contó una anécdota: "En medio del diluvio me acerco al juez y le digo que lo suspenda, que así no se podía jugar. El juez me dice, en dos minutos paro el partido. En ese momento, llegó el gol de Independiente del Valle, el 1 a 0".

"Recuerdo juntarme con mi familia, después del partido en el hotel, y que no me paren de caer las lágrimas, así vivo el fútbol. Mi viejo me dio las gracias por hacerlo vivir ese día, no lo podía creer", fue una de las tantas frases que dejó la charla con Fernando Zuqui desde Turquía, recordando esa histórica Final Única en Asunción del Paraguay.

Finalmente, quien hoy juega en el Yeni Malatyaspor de Turquía, expresó: "Las cosas que viví en Colón fueron impresionantes, quiero mucho a la ciudad también. Uno siempre deja las puertas abiertas para volver, yo hoy tengo la cabeza acá hasta que termine mi contrato en un mes y medio. Después tengo que volver a Estudiantes...veremos".

Foto: El Litoral

"El que estaba siempre era Darrás"

Desde Turquía, Fernando Zuqui reconoció que "miro todos los partidos de Colón, me sigo escribiendo con casi todos los muchachos del plantel, con el "Pulga" Rodríguez, con Rodrigo Aliendro, con casi todos estamos conectados".

"Disfruté y hoy en día lo sigo al equipo, me pone muy feliz su presente. Ojalá que sigan por este camino, Colón es un club grande que merece estar donde está", expresa Zuqui desde lejos.

Al ser consultado cómo era su relación con los dirigentes de Colón en esa campaña histórica de la Sudamericana, el ex Estudiantes y Boca comenta que "con nosotros, el que estaba todo el día al lado del plantel era Horacio...Horacio Darrás, el vicepresidente. Estaba en todas las prácticas, en los viajes, en los hoteles. Era uno más".

Foto: El Litoral