Candidato conservador Lasso apuesta a la vacunación para la campaña electoral

El candidato conservador a la Presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó a Télam que, de ganar las elecciones, vacunará contra el coronavirus a 9 de los 17 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de Gobierno, y prometió que esa campaña será "el programa económico, sanitario y social más importante de las últimas décadas" en el país.

El extitular del Banco de Guayaquil, exgobernador y exsuperministro de Economía, que se presenta por tercera vez a unas presidenciales, disputará el balotaje del próximo domingo con el aspirante correísta Andrés Arauz, que resultó ganador de la primera vuelta con 32,72% de los votos.

El extitular del Banco de Guayaquil, exgobernador y exsuperministro de Economía, que se presenta por tercera vez a unas presidenciales, disputará el balotaje del próximo domingo con el aspirante correísta Andrés Arauz, que resultó ganador de la primera vuelta con 32,72% de los votos.

Consciente de la imagen de banquero de derecha que sus detractores suelen destacar, Lasso se define a sus 65 años como una persona "normal", "tranquila" pero "bastante bromista", que disfruta estar en casa con su esposa, hijos y nietos.

También le gusta ver "documentales de historia y biografías políticas" en televisión y escuchar "jazz, salsa y música romántica en español", en particular de José José, Luis Miguel y Ricardo Arjona.

En un tono personal y directo, el aspirante conservador hizo estas y otras declaraciones en una entrevista grupal con cinco radios ecuatorianas y Télam, en la que se mostró conciliador y enfocado en sus propuestas de "futuro", sin dejar de criticar al correísmo.

"Yo no voy a perseguir a nadie, lo que haré es perseguir a todos aquellos factores que generan pobreza en Ecuador", afirmó tras referirse a los "últimos 14 años de crisis económica y violaciones a las libertades", en referencia a los mandatos de Rafael Correa y el actual de Lenin Moreno.

Además de enumerar sus iniciativas para relanzar la economía y reiterar su apoyo a "la ley y el orden", Lasso hizo también varios guiños a más del tercio de electores que votaron en primera vuelta por el partido indígena Pachakutik y la Izquierda Democrática, al proponer políticas contra los femicidios y a favor de la igualdad de género, del medioambiente y del desarrollo de las comunidades indígenas.

-Télam: Para reactivar la economía, usted propone subir el salario mínimo, bajar impuestos y aumentar la inversión ¿Qué piensa hacer con el acuerdo con el FMI" ¿Respalda la ley en defensa de la dolarización y otras políticas del organismo que aplicó el presidente Moreno, como la eliminación de los subsidios al combustible, la flexibilización laboral o la reducción de los empleados públicos?

-Guillermo Lasso: Yo respaldo la dolarización y la manera de fortalecerla es con dólares. Las leyes son importantes, pero no es lo único. Lo más importante es traer dólares a la economía y la manera de traerlos es a través del comercio -vendiendo más al mundo- y del turismo -trayendo más turistas a Ecuador. Esa es la forma en que nosotros podemos fortalecer la dolarización. Promoviendo la inversión, generaremos empleo y lo que necesitamos es eso: no flexibilizar leyes para despedir personal, sino crear empleo y oportunidades para que más ecuatorianos tengan la oportunidad de llevar comida a la mesa de su hogar, de cuidar de la educación y la salud de los hijos a través del empleo.

-T: La crisis económica se profundizó con la pandemia ¿Cuál será su política para luchar contra el coronavirus y cómo piensa hacer para cumplir su promesa de al menos 9 millones de vacunados en los primeros 100 días de Gobierno?

-GL: Lo primero, obtener la vacuna. Para obtenerla seremos abiertos en materia de negociación con los distintos laboratorios fabricantes de vacunas. En segundo lugar, Ecuador tiene 2.100 centros de salud pública y de atención médica, desde hospitales de primer orden hasta dispensarios médicos. Estableciendo una vacunación promedio de 40 o 45 vacunados por día en cada centro podemos llegar a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de Gobierno. Pero la clave es la vacuna y en este campo dependemos del mundo. Inclusive he planteado que países amigos como los Estados Unidos nos presten momentáneamente vacunas para poder comenzar un proceso masivo de vacunación entre los ecuatorianos. La vacunación se ha convertido en el principal programa económico. Vacunando, los ciudadanos pierden miedo del contagio y salen a trabajar a sus puestos de trabajo, salen a sus negocios y a divertirse también, a consumir y a utilizar unidades de transporte público, que se encuentra tan afectado por la pandemia. Por lo tanto, lo estamos tomando con una gran seriedad porque es el programa económico, sanitario y social más importante en las últimas décadas en Ecuador.

-T: Usted promete reinsertar comercialmente a Ecuador en el mundo ¿Cuáles serán sus ejes y prioridades en política exterior, tanto a nivel global como a nivel regional?

-GL: Creo que la piedra angular de una buena política exterior es siempre pensar en el bienestar de los ecuatorianos. Con ese propósito, quiero decirle a usted y a todos que en el mundo viven 7.400 millones de habitantes, a los cuales Ecuador puede venderles más cacao, más café, más banano, más camarón, más productos del mar, más productos turísticos para que vengan extranjeros a conocer las maravillas de Ecuador. Partiendo de ese principio, creo que debemos suscribir acuerdos de comercio e inversión con países como Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, sin excluir un acuerdo con China, Japón o Corea del Sur. También lanzarnos a conquistar economías aún más grandes, un tanto más exóticas, como pueden ser India, Indonesia o los Emiratos Árabes Unidos. En ese mundo donde viven 7.400 millones de habitantes hay más ahorro de lo que hay en Ecuador. Ese ahorro lo necesitamos para poder invertir en el área petrolera, en una minería responsable, en telecomunicaciones, en energías y también en el sector privado, exportador, industrial y comercial. Creo que la gran oportunidad que Ecuador tiene en el mundo es la que nos va a permitir salir de la crisis económica en la que nos encontramos.

-T: ¿Cuál será su estrategia para frenar la expansión de la guerrilla colombiana Ejército Nacional de Liberación (ELN) y de las disidencias de las FARC en Ecuador?

-GL: He planteado una estrategia de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que tienen la responsabilidad de cuidar la seguridad en la frontera. Pero también he sido muy claro en decir que vamos a requerir la ayuda de Estados Unidos y del propio Colombia porque Ecuador solo no se puede defender de las mafias transnacionales. Necesitamos el respaldo de los amigos en la región y también de Estados Unidos y de la Unión Europea.