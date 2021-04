https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El defensor habló tras el empate ante Argentinos

Goltz y el estado del campo de juego: "Con los jugadores que tenemos no nos favorece"

El defensor central de Colón remarcó que el equipo no pudo realizar el juego que pretende y dijo que la cancha estaba “más pesada que lo normal”.

Crédito: Mauricio Garín

Tras el encuentro que el Sabalero igualó ante Argentinos Juniors, el defensor Paolo Goltz habló con la televisión y dio su punto de vista sobre los 90 minutos que no tuvieron goles. Analizando el juego, expresó: “No es lo que pretendemos, pretendemos ganar, más de local para hacernos fuertes”. y agregó: “El primer tiempo fue malo de nuestra parte, el segundo tiempo cambiamos un poco pero no fue lo que pretendemos”. Tenés que leer Así quedaron las tablas de posiciones tras los encuentros del domingo “Faltó más posesión, más juego en campo rival” expresó. Luego, habló del estado de la cancha Sabalera, y dijo: “No es excusa pero hacíamos las cosas lento, el clima estaba pesado y la cancha estaba pesada y más lenta de lo normal, eso hace que el juego sea más lento y con los jugadores que tenemos no nos favorece”. #CopaDeLaLigaxTNTsports | Paolo Goltz fue la figura del encuentro: "No es el partido que queríamos, pero en el segundo tiempo se dejó otra imagen."#COLARGxTNTsports pic.twitter.com/NiSrVmF3sB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 4, 2021

