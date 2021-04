El rescate de alimentos, un paso clave para afrontar los altos índices de pobreza

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Banco de Alimentos local entregó en lo que va del 2021 unos 68.398 kilos de comida, entre ellos más de 25 mil kg de frutas y verduras. En Recreo un comedor comunitario surgió en plena pandemia y cada vez recibe más personas con necesidades alimentarias.

"El alimento es la base de todo, si uno no se alimenta bien desde chico después en la escuela no rinde y a la larga queda despojado de estudio y del trabajo", observó Vanesa Chaparro, referente del comedor comunitario "Con esfuerzo de todos". Crédito: Archivo El Litoral / Manuel Fabatía

Si hay una regla simple para determinar la cantidad de gente pobre que vive (o sobrevive, mejor dicho) en condiciones de alta vulnerabilidad, y para la cual no se necesita de tantos estudios estadísticos para dar cuenta de ello, es la carencia de alimentos.

Los números que brindó el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) marcaron que en el país, el 42% de la población es pobre. Santa Fe no está ajeno a estas cifras, tal es así que en el Gran Santa Fe el relevamiento del segundo semestre de 2020 indicó que hay un 28% de hogares en situación de pobreza; personas 39,8 %; hogares en situación de indigencia 6 %; y 9,1 % personas indigentes.

Mientras que en la ciudad de Santa Fe, ante la consulta de El Litoral, el intendente Emilio Jatón reconoció que "hay mucha gente que la está pasando muy mal", y estimó en unas 150 mil a las personas en situación de pobreza e indigencia, que se concentran sobre todo en el cordón noreste y noroeste de la ciudad.

El Banco de Alimentos de Santa Fe (Basfe) es la ONG santafesina que hace unos tres años rescata alimentos y los entrega a organizaciones sociales, entre ellos merenderos y comedores comunitarios, que son los encargados de preparar platos nutritivos para los que no tienen qué comer.

"En estos tres primeros meses del año hemos entregado 68.398 kilos de alimentos, de los cuales frutas y verduras son 25.181 kilos. Esto significa un total de platos de comida de 273.592, que nosotros calculamos en porciones de 250 gramos", repasó Irene Achenbach, presidenta del Basfe, en una entrevista con este medio, pero aclaró que "hay entidades sociales que hacen una ración menor porque no les alcanza para cocinarles a todos".

Respecto a las entidades sociales que ayudan desde el Banco, Achenbach destacó que "actualmente están dadas de altas 86 entidades. En la pandemia llegamos a 116, solo que ahora estamos regularizando la situación de cada organización. Cada una comenta que va en aumento la cantidad de niños que buscan comidas".

La referente del Basfe se refirió a las cifras que reflejan la crítica situación de Santa Fe y dijo: "De esta salimos todos juntos, ayudándonos mutuamente. Se debe pensar en la post-pandemia y todo lo que va a dejar". Además analizó: "Todo lo nuestro se mueve desde la solidaridad. Nosotros vemos que la necesidad siempre estuvo y estar en una pandemia generó mayor necesidad aun. Creemos que hay que cambiar esto no solo desde el asistencialismo, sino desde la educación y de los recursos más básicos como la vivienda, el agua y la alimentación, así vamos a salir".

Con el alimento recuperado en los últimos tres meses se pudieron cocinar 273.592 platos de comida. Foto: Gentileza Basfe

"Con esfuerzo de todos"

El comedor "Con esfuerzo de todos", ubicado en el barrio Comunal 3 de la vecina localidad de Recreo, nació en mayo del 2020, en plena pandemia. Vanesa Chaparro junto a su marido fueron los impulsores de esta noble tarea que hacen "a pulmón" y con alimentos que reciben del Basfe y de otros vecinos.

"Me quedé sin trabajo por la pandemia y mi esposo también. Acá en el barrio había un comedor que cerró al poco tiempo, y nosotros veíamos la necesidad de los chicos del barrio que iban y venían con la bandeja vacía. Eso nos partió el alma, porque nosotros estábamos en la misma situación", recordó Vanesa. Esta situación impulsó a los vecinos a formar un comedor comunitario que entrega la "copa de leche" los viernes y los sábados hacen raciones de comida, que les dan a los chicos del barrio, a personas con discapacidades y adultos mayores.

"Recibimos donaciones del Banco de Alimentos, de una panadería que nos da el pan para los sábados y algunos vecinos que también nos donan. Hicimos todo a pulmón", resaltó Vanesa. En referencia al incremento de chicos que se acercan a buscar su plato de comida y vaso de leche, indicó: "Cuando empezamos teníamos 80 chicos y ahora hay 129. Sobre todo se incrementó el número después de mediados de enero".

La vecina señaló que al menos hasta mayo tienen leche para entregar los viernes y cuentan con reservas de alimentos, que van desde fideos, arroz y puré de tomates. A su vez destacó que quienes puedan donar pueden contactarse con ella al número: 3424436921.

Vanesa, que también ayuda en otro comedor de la ciudad de Santa Fe, se refirió a los índices de pobreza que se dieron a conocer, y analizó: "No me asustan los números, me preocupa que haya gente que no se preocupe por la situación porque día a día va más gente a los comedores comunitarios. El alimento es la base de todo, si uno no se alimenta bien desde chico después en la escuela no rinde y a la larga queda despojado de estudio y del trabajo".