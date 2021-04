https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador sabalero analizó el encuentro frente a Argentinos Juniors y fue autocrítico con el rendimiento del equipo durante los 90 minutos de juego.

Acumula dos empates consecutivos Domínguez: "Sentimos que podemos dar más"

Pasó una nueva fecha para Colón y pese a seguir sumando y continuar invicto en el torneo, el entrenador Eduardo Domínguez reflexionó sobre el no poder haber ganado en condición de local “No hemos jugado de la mejor manera, yo me siento totalmente responsable ante esa situación, sentimos que podemos dar más, seguimos sumando puntos y siendo competitivos”.

Sin sacarse ventajas, el encuentro fue parejo y ambos equipos no lograron tomar distancia “No pudimos expresarnos de la mejor manera ni en posesión de la pelota ni cuando debíamos presionar, Argentinos tiene su mérito pero nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica”. Además señaló “Como la expectativa para Colón hoy es muy grande. muy alta, no ganar de local es un golpe muy grande, no nos pueden vulnerar fácilmente, estamos siendo competitivos y buscando que el rival de lo mejor de si porque sino nosotros nos apropiamos del partido. Nuestro sentimiento es que no jugamos de la mejor manera, pero esto sigue”.

Por último, el DT se refirió al rendimiento del equipo frente a los de la Paternal “No nos gustó como jugamos, nos ajustaron bien y no pudimos producir, por momentos hemos quedado desbalanceados. Se sigue sumando, tenemos todo por ganar, mucho camino por delante y hay que seguir creciendo”.

River, el próximo rival

​

“Sabemos de la calidad individual y colectiva que tienen, pero nosotros vamos punteros y nos debemos hacernos cargos. Hoy nos duele empatar de local, sentimos que estamos bien a pesar de no jugar bien”.