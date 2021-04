https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 05.04.2021

“Freedom” Justin Bieber publicó por sorpresa un disco con seis canciones inéditas

Apenas dos semanas después del lanzamiento de su último álbum de estudio, “Justice”, el músico y cantante canadiense Justin Bieber publicó en las últimas horas y por sorpresa “Freedom”, un nuevo disco con seis canciones inéditas.





El flamante repertorio integrado por “Freedom”, “All She Wrote”, “We're In This Together”, “Where You Go I Follow”, “Where Do I Fit In” y “Afraid To Say”, exhibe un sonido sosegado, negro y urbano.





Una de las particularidades del EP es que, salvo en una canción, se trata de colaboraciones junto a otros artistas como BEAM, Brandon Love y Chandler Moor, Judah Smith y Tori Kelly.





Bieber, quien había mantenido un largo silencio discográfico tras “Purpose” (2015) que recién se revirtió en 2020 con “Changes”, ahora suma dos nuevos títulos a su trayectoria registrada.

Con información de Télam