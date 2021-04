https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 05.04.2021 - Última actualización - 10:59

10:12

14 y 16 horas, son las nuevas modificaciones para el torneo de fútbol local tanto en la A como en la B.

Liga Santafesina Cambio de horario en Primera y Reserva 14 y 16 horas, son las nuevas modificaciones para el torneo de fútbol local tanto en la A como en la B. 14 y 16 horas, son las nuevas modificaciones para el torneo de fútbol local tanto en la A como en la B.

Para el próximo fin de semana el inicio de los partidos será a las 14 en Reserva y 16 tanto en la A como en la B. El sábado en Primera División A se disputará la fecha 6 y en el ascenso se jugará fecha 5. Por la Primera A, los partidos serán los siguientes: La Salle - Colón de San Justo; Independiente - Nacional; San Cristóbal - Ciclón Racing; Sanjustino - Cosmos; Sportivo Guadalupe - Argentino SC; Unión - Colón; La Perla - C. C. y D. El Pozo; Náutico El Quillá - Ateneo; Pucará - UNL; Newell's - Gimnasia y Esgrima. Por la B, fecha 5, la programación será la siguiente: Nuevo Horizonte - Las Flores; El Cadi - Def. de Alto Verde; Belgrano - Loyola; Ciclón Norte - Floresta; Vecinal Gálvez - Dep. Agua FC; Don Salvador - Nobleza; Arroyo Leyes - Peñaloza; Los Piratitas - Los Juveniles; Santa Rosa - Centro Ex Cadetes; Banco Provincial - Los Canarios; Juventud Unida - Atenas.

Feliz cumpleaños

El club Deportivo Santa Rosa de Lima cumplió 33 años de rica historia. Fundado el 4 de abril de 1988. La institución del barrio que lleva el mismo nombre, participa de la Liga Santafesina de Fútbol y lo hace en todas sus categorías, inclusive escuelita.

Tercera del futsal

Por la tercera fecha del torneo Apertura de Futsal Colón se enfrentará a Club Vial y Sanjustino recibirá a Unión. Además jugarán Villa Dora - STV Vial, La Salle - Universidad y Colón de San Justo - Unión de Crespo. Miércoles 7 de abril: cancha de Club Vial: 21 Colón - Club Vial. Jueves 8 de abril; 21, Villa Dora - STV Vial y 22.30, La Salle - Universidad. Viernes 9 de abril: cancha Feliz Colombo: 22, Colón de San Justo - Unión de Gobernador Crespo. Cancha, Cuna de Matadores: 22, Sanjustino - Unión. Libre: Alvear.