Florida enfrenta un derrame de aguas contaminadas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se dirigió este lunes al sitio de una desaparecida planta de fosfato en el sur de Tampa, donde una filtración en un depósito de aguas residuales obligó a la evacuación de cientos de casas y amenaza con inundar el área y Tampa Bay con aguas contaminadas.

Una filtración que lleva una semana en el muro de contención del depósito de aguas residuales Piney Point, de 480 millones de galones (1,82 millones de metros cúbicos), se agravó y llevó a DeSantis a declarar estado de emergencia por temor al posible colapso de pilas de desecho de fosfoyeso, derivadas principalmente de la producción de fertilizantes en la planta.

“El colapso estructural podría ocurrir en cualquier momento”, dijo Jacob Sauer, director de seguridad pública del condado de Manatee en Florida, en una sesión informativa a última hora del domingo,

Today I joined state officials in Manatee County who are actively responding to Piney Point and deploying all necessary resources. Please follow @FLSERT and @FLDEPNews for updates and monitor local alerts and evacuation orders. https://t.co/ACdrUdOkpO pic.twitter.com/ayOGoLR3Oo

Ante la amenaza agravada, el Departamento de Seguridad Pública del condado de Manatee amplió una orden de evacuación a cientos de hogares en los alrededores. “Evacuen el área AHORA. ¡Colapso inminente de la pila de Piney Point!”, dijeron funcionarios del condado de Manatee en una alerta de emergencia enviada a los residentes del área a última hora de ayer.

Guardia Nacional de Florida

El secretario del Departamento de la Agencia de Protección Ambiental de Florida, Noah Valenstein, dijo al Tampa Bay Times que el posible desastre ambiental es una amenaza para la salud humana. ”La amenaza inminente es a la salud pública”, dijo Valenstein a medios locales. “Podemos cuidar los nutrientes en el medio ambiente (...) La bahía es resistente”.

“El agua potable es completamente segura para beber”, dijo este lunes en una conferencia de prensa Vanessa Baugh, presidenta de la Comisión del Condado de Manatee. Aseguró que no existe ninguna amenaza para en lago Manatee, fuente primaria de agua potable en la zona.

La Guardia Nacional de Florida informó este lunes que dos de sus helicópteros de transporte de carga pesada Boeing CH-47 trasladaron dos bombas para ayudar a reducir el agua a un nivel suficiente para reparar la filtración.

Two of our CH-47s spent today working w/ our partners in response to the Piney Point Reservoir leak. The helos conducted an overflight w/ @GovRonDeSantis & placed two pumps to help lower the water level enough to repair the leak. Follow @manateegov for more info. #FLNGAlwaysThere pic.twitter.com/b6mjsqoSfR