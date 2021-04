https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Baja sensible

Malas noticias para Independiente: Sosa dio positivo de coronavirus

Falcioni no podrá contar para el encuentro ante Racing con el arquero Sebastián Sosa quien contrajera Covid-19, pero estará disponible el delantero Silvio Romero.

Crédito: Gentileza Independiente



Crédito: Gentileza Independiente

El arquero uruguayo Sebastián Sosa dio hoy positivo en un testeo de anticuerpos de coronavirus, por lo que no estará disponible cuando Independiente visite a Racing el próximo sábado, en una nueva edición del clásico de Avellaneda por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El futbolista, que ya había tenido la enfermedad en julio de 2020, se retiró del predio de Villa Domínico al dar positivo en un testeo serológico (sangre) y, si bien no presentaba síntomas, fue aislado en su domicilio a la espera de un control PCR (hisopado) que ratifique o rectifique su estado de salud. Tenés que leer Gimnasia suma 15 casos positivos de coronavirus De esta forma, el entrenador Julio César Falcioni debería apostar por Milton Álvarez como titular en el arco del "Rojo" para el duelo ante la "Academia", donde Independiente buscará dar un paso clave de cara a la clasificación a cuartos de final, luego de la derrota como visitante ante Talleres de Córdoba (3-1).

La buena noticia para el "Emperador" es que recuperaría al capitán y goleador Silvio Romero, quien no estuvo contra Boca y el elenco cordobés, justamente porque contrajo coronavirus.

A falta de cinco fechas para el final de la primera parte del campeonato, Independiente tiene 13 puntos, a seis del líder Vélez Sarsfield, en la zona B. Con información de NA