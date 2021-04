Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Idas y vueltas poco claras

PERSONA DE 70 AÑOS

"No tenemos voz para ser escuchados, pero la resolución del Ministerio de Salud no se puede aplicar a todas las vacunas. Por ejemplo, la vacuna Sputnik, la segunda dosis es un complemento de la primera. Por lo tanto, aplicando solo la primera, se queda con una parte de la inmunización o inmunidad. Ese criterio se puede aplicar para las otras vacunas, como AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, etc. Esa determinación nos va a perjudicar a los que ya hemos recibido la primera dosis. Espero que los ministros, empezando por la ministra de Salud de Santa Fe, tomen nota, aunque ya han aceptado lo que dijo el Ministerio de Salud de la Nación. Pido si algún periodista del diario puede buscar información en el Ministerio de Salud de la provincia, porque la segunda dosis de la Sputnik no sirve para aplicar en lugar de la primera dosis, a más personas. Solo serviría para completar la segunda dosis, si no queda incompleta, en el caso de esta vacuna. Por favor, ustedes como periodistas traten de buscar información. Muchas gracias".

****

Un servicio aceptable de energía

UN LECTOR

"Sábado, 16 hs., problemas de tensión en el suministro eléctrico en la zona de la costa, Colastiné. Esto se suma al corte de 2 ½ hs. que tuvimos hace 2 días. Señor gobernador: ¿qué tenemos que hacer los vecinos para acceder a lo que nos corresponde, es decir a un servicio aceptable de energía eléctrica. ¿Qué tenemos que hacer?, ¿cortar la ruta? ¡¡Estamos hartos!! Hace 10 años que pasamos por estas situaciones. Gracias al diario por este espacio, porque la verdad que no hay nadie que atienda a la gente; que se preocupe por los problemas del ciudadano de a pie, el que paga los impuestos. ¡¡No hay nadie!! No hay funcionarios, no hay Defensa del Consumidor, no hay defensor del Pueblo. No hay nadie que se preocupe por la gente. Si no existiera este espacio del diario no tendríamos manera de expresarnos. Muchas gracias".

****

Desencuentros y falta de fe

JOSÉ LUIS

"Creo que la Argentina vive un tiempo especial, fruto de sus desencuentros, sus conflictos internos y su falta de amor a la misma Patria. Creo que los valores se han perdido, las familias se están disgregando y la juventud no tiene un punto determinado hacia dónde ir. Creo que Argentina se apegó al materialismo y ya no cree en Dios, como ser creador del universo, de la vida y proveedor de la paz y del Amor. Sé que existen muchos detractores de quienes creen en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo, pero puedo asegurar sin temor a equivocarme que en gran medida muchos de esos jóvenes detractores están vacíos interiormente. Incluso muchos de ellos están atrapados bajo la influencia de las adicciones. La Argentina debe volver a sus valores fundamentales. Sostener la familia como centro de unidad y amor. Pero, por sobre todo, que los habitantes de nuestra tierra comprendan que sin Dios nada podemos hacer".

****

Vacunas, ansiedad y control

ASIDUA LECTORA

"Vi el mensaje que le respondió una lectora a otra. Yo no defiendo a nadie, pero la persona que dijo que iba a ir a vacunarse sin turno, a la Esquina Encendida, creo que lo dijo por decirlo, porque del dicho al hecho hay un trecho, dice el refrán. A la otra persona que habló, que la trató de descontrolada, le digo que la que está descontrolada es la ministra de Salud, que sale a decir que ya tenemos la nueva cepa sobre nuestras cabezas... Quizás por eso se le ocurrió a la otra lectora que se iba a ir a vacunar... A la señora que expresó que está todo bien, que tenemos que estar más controlados, le digo que no estamos por vacunarnos contra un resfrío, sino que se trata de una pandemia, por la que mueren cientos de personas por día, y que para los adultos mayores es la muerte misma. La vacuna es una esperanza de vida. Yo creo que esta señora está viviendo en el limbo, porque, ¿cómo no estar desesperado o descontrolado? ante la llegada de otra cepa que es mortal para nosotros, las personas mayores... Hay que ver para opinar primero. Globalmente, no hay que comparar, porque en el Primer Mundo está todo bien. A la Argentina le faltan vacunas porque es un país del cuarto mundo, bananero. Han robado tanto que no tienen para comprar las vacunas, por eso no hay, no porque faltan en el mundo entero. Así que le digo a esa señora que se ponga las pilas, pensando en el momento crítico que estamos, en lugar de asustarse porque la otra dijo que se iba a ir a vacunar de prepo. Tiene derecho a opinar y a que le publiquen el mensaje también. Uno no se puede quedar tranquilo con que te digan: te vamos a vacunar dentro de 2 ó 3 meses...".

****

Normas sin sanción fomentan la anarquía

UN LECTOR

"Esperando los anuncios de las nuevas restricciones, quiero hacer un comentario: yo veo un mensaje incoherente en los gobiernos con respecto a lo que se da después en la vida cotidiana. Es decir, nosotros seguimos viendo fiestas clandestinas, donde los responsables de organizarlas no sufren ninguna penalidad o reprimenda. Entonces, da la sensación de como que el gobierno, tanto nacional como provincial, dicta normas, pero sabiendo que después no las va a controlar, si se ejecutan, si se lleva a la práctica o si se las viola. Tampoco le interesa. En ese contexto, las personas, los ciudadanos, terminan haciendo lo que les parece, porque hay una anarquía en la normativa oficial y más anarquía todavía en el control del cumplimiento de las normas que se dictan. Yo les diría que si van a seguir así, que ni se gasten las neuronas en crear nuevas normativas, porque después no pasa nada... Ahí está el Banco Nación publicitando el turismo en Catamarca, con descuentos, etc., ¡estamos todos locos!... En este contexto y el Banco nacional, del país, ¿ofrece que se vayan de vacaciones? Se perdió el sentido común, especialmente en las oficinas gubernamentales. En manos de gente improvisada, nos espera un futuro complicado".

****

Barrio sur, oscuro e inseguro

UNA VECINA DEL LUGAR

"Accidente en esquina de Entre Ríos y San Lorenzo: con un presunto motochorro al que le secuestran una pistola. Seguro iba huyendo... Así estamos en el sur de la ciudad. Nuevamente hago un llamado de atención por la plaza de las Dos Culturas: totalmente a oscuras otra vez. Solo tenues luces de San Francisco y del museo histórico. En la plaza: ninguna prendida. Acaban de robar en la panadería de San Martín y Corrientes...".