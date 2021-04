En EEUU unos 40.000 chicos perdieron la madre o el padre por coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alrededor de 40.000 chicos perdieron al padre o la madre en Estados Unidos por el coronavirus, y la situación afectó a los niños negros de manera desproporcionada, según un estudio publicado este lunes en la revista médica estadounidense JAMA Pediatrics.

"El número de niños que experimentó la muerte de un padre o madre de Covid-19 es pasmoso, con un (número) estimado de entre 37.300 y 43.000 ya afectados", dijo el estudio, encabezado por la doctora Rachel Kidman, de la Universidad Stony Brook.

"Los chicos negros se vieron afectados de manera desproporcionada, ya que constituyen el 14% de los chicos de Estados Unidos y el 20% de ellos perdió a un padre o madre por Covid-19", agregó el estudio de esa universidad del estado de Nueva York.

Kidman y los coautores del estudio calcularon el número de niños afectados por cada adulto muerto por coronavirus, un índice también denominado multiplicador de duelo paterno y que se puede aplicar a cualquier otra causa de muerte.

El modelo estadístico usado para el cálculo indica que que cada muerte por Covid-19 deja a 0.078 chicos de entre 0 y 17 años en duelo paterno, lo que representa un aumento de entre 17,5 y 20,2% del multiplicador de duelo paterno en ausencia de coronavirus.

Los autores del estudio dijeron que aunque el multiplicador de duelo paterno parece pequeño, se traduce en una gran cantidad de niños que han perdido al padre o la madre.

"A febrero de 2021, al menos 37.300 niños habían perdido un progenitor debido a la Covid-19, las tres cuartas partes de los cuales eran adolescentes", escribieron los investigadores en el estudio.

Los autores destacaron que el estudio se basa en una proyección estadística, no en una investigación o datos oficiales, y que no incluye la pérdida de tutores primarios de los niños que no sean sus progenitores.

JAMA Pediatrics es una revista médica mensual revisada por pares publicada por la Asociación Médica Estadounidense (AMA).

Con información de Télam