Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, tras confirmar su romance se mostraron juntos en el sur

Lunes 05.04.2021 - Última actualización - 13:08

12:58

Ya sin esconderse, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se muestran juntos y a través de las redes sociales.

Hace algunas semanas que ya se rumoreaba sobre un posible romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, que ellos no confirmaban. Pero la banda que lidera el ex jugador comenzó una gira en el sur del país y ambos se mostraron juntos.

Pero el blanqueo de la unión entre las figuras desencadenó los comentarios de cientos de personas. Si bien algunos apoyaron el amor, otros lo repudiaron y lo hicieron saber. Sin embargo, eso a la hija de Claudia Villafañe no le importó y lo hizo saber.

A través de sus historias de Instagram, la mediática compartió: "A veces no me importa mi opinión... Imaginate la tuya".

Foto: Captura de pantalla

Mientras que en otro posteo publicó: "La envidia virtual existe. ¿Sabés la de gente que quisiera vivir tu vida? (…) Lo que no se compa es la tranquilidad de ser feliz sin romperle las bolas a nadie (…) Por más que sean redes sociales, la envidia se les nota. Y aunque no tengas nada, tu brillo opaca a la gilada. Dejalos, no están perdidos, se metieron por el camino equivocado".

Foto: Captura de pantalla

Pero además, la pareja compartió en las redes sociales fotos en un mural tributo a Diego Maradona en el sur.

Emocionada, Gianinna se fotografió junto a su hijo, Benjamín con el tributo que le hicieron a su padre. “El honor de llevar tu apellido para siempre”, señaló.

Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Osvaldo compartió a través de las stories sus fotos con el homenaje a Diego, eligiendo no posar junto a su novia. “Hola, D10s”, escribió. “Te amo”, puso, en otra imagen que tomó del mural en el espectacular paisaje.