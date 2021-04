Los Totora vuelven al Óvalo: "somos admiradores de la cumbia santafesina"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El grupo platense se presentará este viernes, a pedido del público, en el espacio ubicado en la Rural. “En estos tiempos difíciles, la idea es que el público pueda disfrutar y sacarse los problemas de la cabeza durante dos horas”, expresó en la previa el tecladista Juan Ignacio Giorgetti.

Este viernes 9 de abril, a las 20, Los Totora volverán a subirse al escenario de El Óvalo en La Rural (Bv. Pellegrini 3300). Será tras una presentación con entradas agotadas y a pedido del público. El grupo de cumbia surgido en La Plata en 2002, que tiene como principales integrantes a los hermanos Giorgetti y a Juan Manuel Quieto, desplegará un show en el que ofrecerán un show renovado, pero que incluirá también los temas clásicos del grupo. A pocos días de la presentación, Juan Ignacio Giorgetti, a cargo de los teclados, contó las sensaciones previas y la relación que une a Los Totora con la cumbia santafesina.

-Vuelven a Santa Fe después de una presentación muy exitosa. ¿Qué van a proponer en este nuevo show en la ciudad?

-Tuvimos una gran sopresa. La gente de El Óvalo hizo muchísimos shows, realizó una encuesta para saber a quien querían volver a ver y ganamos. Nos dio mucha satisfacción y alegría que la gente de la ciudad nos elija de nuevo. Obviamente el desafío es, en el corto lapso de un mes, tratar de dar cosas nuevas, hacer un show renovado y que también estén los clásicos que tanto gustan. Lo ideal es que en el recital nos podamos olvidar un poco de todo lo que está pasando hace más de un año. En estos tiempos difíciles, la idea es que la gente venga, se saque los problemas de la cabeza durante dos horas y pueda disfrutar. Divertirnos un rato.

Clásicos que vuelven

-Buena parte del gran éxito del grupo tiene que ver con la reinterpretación de temas famosos. ¿Cómo los eligen? ¿Dónde tienen pensado buscar de acá en más?

-Eso fue algo que nos acompañó durante casi toda nuestra carrera. El primero fue “Bailar pegados” de Sergio Dalma por un pedido de mi vieja. Ensayábamos en su casa, nos pidió que tratemos de convertir esa canción en cumbia y no tuvimos mucha opción: si no la hacíamos teníamos que ir a ensayar a la calle. Estaba en todo su derecho (risas). Eso fue al principio. Después Santiago, mi hermano más chico, el director de percusión de Los Totora, se convirtió en el encargado de elegir las canciones que tratamos de interpretar poniendo nuestro estilo. Que hasta incluso tienen más trabajos que los temas nuestros, porque no es solamente agarrar una canción y ponerle el ritmo que queremos. Hacemos un trabajo de producción muy complicado, incluso mayor que en las canciones propias, que salen con otro tipo de naturaleza. “Suave” de Luis Miguel tiene un trabajo bastante completo, “Un montón de estrellas” también. Todas las canciones que hacemos de otros artistas es porque, en algún momento de nuestras vidas, nos marcaron. Tratamos de cuidarlas y ponerles cosas para que valga la pena la reinterpretación. Siempre vamos más con lo clásico que con lo moderno, pero no tenemos un patrón determinado. Hemos hecho tanto una canción de Roxette del año ‘90 como una de Maluma de 2018.

Amigos en Santa Fe

-¿Hay algún artista de Santa Fe o de la región donde buscarían material para trabajar?

-Hemos tenido la suerte de conocer a muchos y de forjar una relación de amistad musical y también en la vida. Con Marcos Castelló, con Sergio Torres que vino a tocar al Gran Rex en 2019 con nosotros. Tuvimos el orgullo de conocer a Los Palmeras y compartir un día con ellos en su estudio. Seguramente en algún momento se dará algo juntos. Estuvimos en conexión telefónica con Coti. Somos admiradores de la cumbia santafesina, nos criamos con eso y son nuestros maestros casi sin conocernos. Si bien son estilos diferentes, ya que en el caso nuestro no predomina tanto el acordeón, quizás un poco más los vientos y los sintetizadores, seguimos escuchándola y es uno de nuestros estilos preferidos.

Un público fiel

-Una de las características del grupo es que tienen un conjunto de seguidores muy leales y activos ¿Cómo se hace para lograr tal fidelización en el público?

-No se si hay una explicación concreta. Me da la impresión de que no sienten parte. Y eso es difícil, porque cuando vas a una ciudad en la cual el género que tocás es muy fuerte, es jodido reinventarse. Es raro, por ejemplo, que una banda de cuarteto de San Luis vaya a Córdoba y sea fuerte. Es complicado. Y nosotros lo pudimos lograr. Hasta ahora, nunca fuimos a Santa Fe con un show no agotado. Ojalá que eso siga pasando. Creo que tiene que ver con que somos de una ciudad similar que es La Plata. Si bien somos uno de los pocos que hacen cumbia en esta ciudad, esa juventud divertida, de los universitarios, de que haya música en todas las esquinas, es muy propio de nuestra ciudad. Me da la impresión de que compartimos gustos similares con los santafesinos. Son ciudades similares en cuanto a la naturaleza de la gente. Y después, tuvimos la suerte de haber hecho muchos amigos en Santa Fe.

Entradas

Las entradas para el show se pueden adquirir a través del sistema Ticketway.com.ar y sus puntos de venta (Credifé Santa Fe, Esperanza y Rafaela; Nexon Centro, Aristóbulo del Valle, Blas Parera, Santo Tomé y Paraná).