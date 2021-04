https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 05.04.2021 - Última actualización - 16:01

15:37

Por primera vez la ciudad cuenta con un lugar para el procesamiento de aparatos eléctricos y electrónicos. El trabajo está a cargo de trabajadores de Dignidad y Vida Sana, y la capacitación la hace la Municipalidad. La primera campaña de recolección será el 17 de abril en el Distrito Este.

Ya funciona en el Complejo Ambiental En la planta de residuos eléctricos apuntan a reciclar 50.000 kg en un año Por primera vez la ciudad cuenta con un lugar para el procesamiento de aparatos eléctricos y electrónicos. El trabajo está a cargo de trabajadores de Dignidad y Vida Sana, y la capacitación la hace la Municipalidad. La primera campaña de recolección será el 17 de abril en el Distrito Este. Por primera vez la ciudad cuenta con un lugar para el procesamiento de aparatos eléctricos y electrónicos. El trabajo está a cargo de trabajadores de Dignidad y Vida Sana, y la capacitación la hace la Municipalidad. La primera campaña de recolección será el 17 de abril en el Distrito Este.

a planta de procesamiento de aparatos eléctricos y electrónicos (AEEs) en desuso ya es un hecho en Santa Fe. Se la considera la primera en la ciudad y su Área Metropolitana y funciona en el Complejo Ambiental. "Se está trabajando a modo de puesta a punto, se está capacitando al personal con equipamiento de descarte de la Municipalidad para empezar en breve con las campañas para recolectar el material de la ciudad", indicó Edgardo Seguro, secretario de Ambiente de la ciudad de Santa Fe, en diálogo con El Litoral.

🙌Ya está en funcionamiento la planta de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en desuso en #SantaFeCapital



♻️El objetivo es tener un lugar para depositar estos elementos, y evaluarlos para determinar su reutilización o disposición final.



✅Toda la info en https://t.co/cnzrNhErnB pic.twitter.com/181DL2AX1C — Santa Fe Capital (@_SantaFeCapital) April 5, 2021

Este proyecto es parte de las políticas locales enmarcadas en la Agenda 2020 para el Desarrollo Sostenible y complementa la Campaña "Separá para reciclar" que lleva adelante la Municipalidad. Sobre los detalles de su funcionamiento, Seguro explicó: "Lo que se hace, en primer lugar, es una revisión para saber si el equipo es utilizable o no; si es utilizable se deja almacenado para enviar a talleres y repararlos; lo que no es reparable se envía a desensamble, donde se desarma y hay algunos componentes que van a ser reutilizable como los ventiladores, las fuentes, disipadores, muchos elementos que pueden reutilizarse como repuestos de otras máquinas".

La planta fue diseñada para recibir: sistemas informáticos personales; monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100cm2; pequeños electrodomésticos (planchas, secadores de cabello, pequeños ventiladores, etc.); aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (con dimensiones exteriores que no superen los 50 cm) computadoras personales incluyendo unidad central, mouse, pantalla y teclado, impresoras, copiadoras y teléfonos celulares.

Mientras que no se recibirán: tóner, cartuchos de tinta, pilas y baterías que no estén incluidos dentro de un AEE; grandes equipos refrigeradores como heladeras, congeladores/freezers, otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos; aparatos de alumbrado (lámparas incandescentes, lámparas bajo consumo, tubos fluorescentes, grandes luminarias, etc.); monitores y televisores incompletos (con faltantes de componentes y/o la carcasa abierta y desatornillada y/o los tubos de vidrios (Tubos de Rayos Catódicos o TRC) rotos o partidos.

A reciclar

De cada aparato electrónico y eléctrico se pueden desprender diversos materiales que pueden reciclarse y reincorporados al circuito productivo. En este sentido, el secretario de Ambiente indicó: "El hierro; el aluminio; y el cableado que es todo cobre, son tres metales que se pueden recuperar y vender. Del grupo de plásticos, las computadoras tienen muchos, hay un grupo reciclable que va a la planta", y agregó que los tipos de plásticos que no pueden reciclarse van al relleno sanitario. "Hay una fracción menor, que es un 2%, que es material peligroso, que está compuesto por pilas y baterías más que nada, que va a un relleno de seguridad; mientras que las plaquetas se venden para exportación".

Lo que se obtenga de la venta de estos materiales recuperados será destinado a los trabajadores de la Asociación Dignidad y Vida Sana, quienes serán inicialmente 10, que trabajarán en grupos de 5 personas. Además se les sumarán, en esta etapa de capacitación, tres empleados que forman parte del equipo profesional del municipio. "Hay un 65% del material que es reciclable", comentó Seguro.

Para guiar este proyecto para el proceso de reciclado, el municipio se apoya las Leyes Nacionales Nº24.051 y 23.922; en la Normativa Provincial N° 13.940; y las Ordenanzas Municipales N° 12.738 y 12.739, ambas del año 2020.

Expectativas

Según datos a nivel mundial, se estima que una persona genera 7,3 kilos de residuos electrónicos al año; por lo que en Santa Fe, sus 420 mil habitantes generarían unas 3.070 toneladas al año.

"De este material que se calcula, hay un 55% que está en los domicilios particulares, no en empresas ni instituciones. Por eso las campañas apuntan a recuperar lo que hay en los domicilios", admitió Seguro, y agregó: "Aspiramos a recuperar en el primer año un 10% del material que está en las casas, estaríamos en el orden de los 82.500 kg". De esta cifra, el funcionario estimó que en el año se recuperarían unos 50 mil kilos de material a reciclar, y "disponer solo 1.700 de residuos electrónicos peligrosos. Es muy importante poder recuperar lo máximo que se pueda".

Respecto al material peligroso que se desprende de los aparatos, son destinados a Puerto San Martín (Santa Fe), que cuenta con el único operador habilitado de la provincia.

Campañas

El secretario de Ambiente adelantó a este medio que la primera campaña de recolección de AEEs en desuso orientada a los vecinos de la ciudad, será el próximo 17 de abril en Distrito Este (lugar a definir).

La instalación de estaciones de reciclado será en los ocho Distritos Municipales, con una periodicidad de 20 días, a fin de medir los volúmenes y tiempo requerido para su procesamiento, a tener en cuenta en una segunda etapa de implementación de las campañas.