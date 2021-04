Piden el juicio político para el juez Borinsky por sus visitas a Olivos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por las 15 visitas que se detectó que le hizo al entonces presidente Mauricio Macri.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por las 15 visitas que se detectó que le hizo al entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la quinta de Olivos en momentos en que tenía en sus manos causas contra funcionarios del kirchnerismo.

La denuncia en donde reclaman el juicio político del magistrado la presentó en el Consejo el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco, y ahora la misma será sorteada en el organismo que viene también investigando al presidente de la Cámara Federal de Casación, Roberto Hornos, por las visitas que éste hizo en Quinta de Olivos y La Rosada durante el macrismo.

"Habría procedido con venalidad y faltado a un sinnúmero de obligaciones que como magistrado tiene al entrevistarse reiteradamente con quien fuera presidente de la Nación, Mauricio Macri, y como jefe de la administración pública impulsara y tuviera interés en asuntos que tramitaba el magistrado, con coincidencia temporal con la adopción de líderes de su oposición política", sostuvo el denunciante.

Además, refirió de la relación de "amistad" y "contertulias" entre Borinsk y Macri, supuestamente porque se juntaban a jugar al tenis, y que ello era mérito para que el magistrado se apartase de las causas que lo tenían al entonces presidente como investigado.

Paralelamente, el denunciante reclama que se le de intervención a un fiscal federal en turno para iniciar una investigación penal.

Según dijo, está claro que se configuraron los delitos de prevaricato, que es fallar contrario a lo que marca la ley, y abuso de autoridad.

Como medida de prueba, sugirió el secuestro de evidencia en forma inmediata, esto es todos los expedientes aludidos en la información pública en los cuales haya intervenido así como su teléfono celular para ser examinado.

Preocupación

En tanto el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, expresó su preocupación sobre las visitas realizadas a Mauricio Macri en la residencia de Olivos durante su mandato por lo que fue denunciado el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky.

"Estoy preocupado por la presencia de los jueces en Olivos. Se justifica una investigación", afirmó Gallo Tagle quien aseguró que anticiparse y "sacar conclusiones sobre el impacto en causas es apresurado", pero aclaró que, de confirmarse la irregularidad, se debe aplicar "todo el peso de la ley".

En ese sentido, indicó que "hay que esperar las investigaciones" y aclaró que "no" quiere "ni juzgar ni condenar anticipadamente a nadie".

De todos modos, consideró que "hay que escuchar y ver qué dicen Borinsky y (Roberto) Hornos", ya que el titular de la Cámara Federal de Casación, también hizo visitas a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante el macrismo.

"Yo no habría obrado del mismo modo que Borinsky", afirmó el titular de la entidad de magistrados, pero explicó que "todos tenemos vida social y amistades con distintas personalidades".

Gallo Tagle, en declaraciones radiales sostuvo que "esto hay que investigarlo y si se confirma lo que pasó indudablemente hay que avanzar con todo el peso de la ley".

Sin abrir ningún juicio por anticipado, el letrado dijo: "Recuerdo desde (Carlos) Menem para acá a jueces en Olivos sin motivo, Hagamos una revisión de todos los que estuvieron".

De todos modos, precisó: "No frenemos ninguna investigación en el Consejo de la Magistratura. Que esto avance hasta el final y si lo que se sospecha se confirma, es gravísimo y de una realidad inusitada".

Además, subrayó que la entidad que preside "no va a encubrir nada", e indicó que "si se investiga y se confirma lo de Borinsky y Hornos tendrán el acompañamiento de la Asociación de Magistrados en la sanción" a la vez que dijo: "Somos los primeros que queremos que se depure el Poder Judicial".

En torno a la situación que será investigada, Gallo Tagle sostuvo que: "No es incorrecto que uno tenga amistades, lo que yo no hubiera hecho es concurrir a Olivos", tras lo cual consideró que "no hace falta que al juez Recondo le indiquemos que vaya a fondo en la investigación".

Seguidamente, señaló que está "seguro que el juez Recondo va a investigar esto como corresponde en el Consejo de la Magistratura", sin dejar de expresar que no olvida que a la Asociación de Magistrados le pidieron en su momento que se investigara "si (Sebastian) Casanello había estado con Cristina (Kirchner) en Olivos".