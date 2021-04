El dólar blue comenzó el mes en baja a $ 140 y el "solidario" se acercó a los $ 162

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 05.04.2021

El Banco Central logró adquirir unos US$ 65 millones, aunque las reservas internacionales de la entidad siguen sin subir.

El dólar blue operó estable gran parte de la jornada pero al final cedió un peso y terminó a $ 140 y el "solidario" arrancó el mes con un alza de casi $ 70 centavos, a $ 161,87, mientras el Banco Central logró adquirir unos US$ 65 millones, aunque las reservas internacionales de la entidad siguen sin subir.

Según indicaron fuentes del mercado, la autoridad monetaria consiguió embolsar en este primer día hábil de abril unos US$ 65 millones. Durante marzo, la entidad que conduce Miguel Angel Pesce logró contabilizar a favor unos US$ 1.500 millones, pero sigue sin poder conseguir que ese nivel se refleje en la cantidad de reservas internacionales, ya que en ese mes sólo crecieron US$ 75 millones.

En lo que va del año, compró unos US$ 2.300 millones, producto en gran medida de las ventas de la agroindustria, que sólo en marzo liquidó US$ 2.800 millones, una cifra récord. Sólo durante la semana pasada -con tres días hábiles-, los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ingresos por US$ 455,4 millones.

Las estadísticas indican que casi el 95% del saldo favorable en las compras de dólares no se trasladó a las reservas internacionales y para los especialistas esto obedece a la estrategia del Central de operar en la plaza con la venta de títulos públicos para tener a raya el valor de la divisa. En el circuito mayorista, la divisa norteamericana cerró a $ 92,24, lo que significó un incremento de 24 centavos respecto del miércoles pasado, una corrección moderada si se tiene en cuenta que hubo cuatro días sin actividad.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 341,5 millones, sin operaciones en futuros del Mercado Abierto Electrónico y con un monto operado en Rofex de US$ 215 millones. "Con un interesante volumen operado, la primera rueda del mes volvió a mostrar una buena oferta de divisas que permitió un saldo a favor por la intervención oficial", señalaron fuentes del mercado cambiario.

De acuerdo con los valores informados por el Central -en base a un promedio de lo exhibido por entidades financieras-, el billete norteamericano operó a $ 91,81 comprador y $ 98,10 vendedor. Si a ese valor se le agrega la carga impositiva, cada comprador debió desembolsar $ 161,87 por cada dólar, 69 centavos más que el miércoles anterior.

El blue registra una baja de casi 16% equivalente a $ 26 en el primer trimestre y en poco más de cinco meses perdió el 28%, respecto del máximo logrado a fines de octubre de $ 195. En cuanto a la cotización bursátil, el dólar "contado con liqui" (CCL) tuvo un incremento de 0,9% a $148,52, con lo que la brecha frente al oficial mayorista retornó al 61%. El dólar Bolsa registró una caída del 0,2%, para cotizar a $ 141,87, y la diferencia con el oficial mayorista se ubicó en 53,8%.