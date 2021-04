https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Madrid

Oscar Martínez dijo que no piensa volver a la Argentina porque le resulta "tóxica"

El actor aseguró que se considera “un turista que trabaja”, ya que lo que acontece en España no le resulta “indiferente” pero no lo “atraviesa”, como sí le ocurre con la Argentina.

El actor de Relatos salvajes y TOC, entre otras películas destacadas, se encuentra en Madrid y aseguró que después de pasar los primeros seis meses de la pandemia de coronavirus en Argentina, al viajar a España sintió un “alivio”. “Lo estaba pasando realmente muy mal”, justificó. “El último medio año que pasé allí (en Buenos Aires) fue encerrado en mi casa: tampoco vi a mis hijas, tampoco vi a mis amigos -describió Martínez, en referencia al aislamiento obligatorio que el presidente Alberto Fernández ordenó el 20 de marzo de 2020-. Fueron los peores de mi vida. Ni estaba trabajando. Fue horrendo. Volver aquí fue volver al trabajo. Y salir de la reclusión, y caminar por la calle sin miedo. Uno se saca una mochila gigantesca, ¿no?”. “Acá es distinto: desde que yo estoy, no hay reclusión -informó-. Hubo restricciones de horarios para los bares y restaurantes, pero salvo porque la gente anda con mascarillas, nada delata en la calle que está la pandemia. Las tiendas funcionan con mucha gente, los restaurantes están llenos, con un aforo. Y en los medios no hay una sola noticia de la pandemia: no hay infodemia. Pero creo que es porque desde hace muchos meses no está en riesgo el colapso sanitario”. Tenés que leer Ricardo Darín celebró con un emotivo spot la vuelta del cine No obstante, con la vacunación el panorama es similar. “Europa quedó retrasada con la vacuna”, advirtió, lo que atribuye a “un error de orden político”: “Estados Unidos invirtió en la investigación, pero Europa no quiso. Y se jugó a comprarla (a la vacuna) cuando esté, y la de AstraZeneca. Los países más poderosos están vacunando muy despacio, aunque la gente muy mayor y el personal de salud ya están vacunados”. La excepción es el Reino Unido, según remarca, aunque ya no forma parte de la Unión Europea. El actor también dijo que se considera “un turista que trabaja”, ya que lo que acontece en España no le resulta “indiferente” pero no lo “atraviesa”, como sí le ocurre con la Argentina. “A veces lo vivo con muchísima angustia”, dice Oscar Martínez, quien se informa leyendo “algunas firmas” que le “importan” y siguiendo en los medios nacionales las últimas noticias sobre “esta pandemia maldita”. Finalmente, aseguró que no extraña el país: “No voy a mentir”, dijo. “Me resulta tóxica la Argentina”, aseguró.