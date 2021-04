Indec difundió los resultados de un estudio sobre el impacto de la Covid-19 en los hogares del Gran Buenos Aires

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 05.04.2021

El segundo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos abordó la situación del empleo y los ingresos del hogar; las estrategias adoptadas por los hogares frente a la pandemia; las implicancias en la educación formal y en el uso de tecnologías; y los efectos en los hábitos y en la situación emocional.

Indec difundió los resultados del Segundo informe del Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos del conurbano bonaerense) realizado entre agosto y octubre de 2020.

HÁBITOS

Según el informe, el 60,4% de los respondientes del estudio manifestó cambios relacionados con la práctica de actividad física a partir de la pandemia: un 45,5% dejó o disminuyó y un 14,9% comenzó o intensificó dicha actividad. Mientras, más del 75% de los respondientes declaró haber incorporado las tres medidas de distanciamiento social que se mencionan a continuación: evitar saludos de manos, besos o abrazos con personas que no pertenecen al hogar, evitar participar en grupos con más de 10 personas (como reuniones familiares, fiestas y eventos) y reducir la frecuencia para hacer compras en negocios o comercios.

Foto: INDEC

Además, de manera casi unánime (93,0%), los consultados manifestaron haber incorporado tanto el uso de barbijo o tapabocas para salir de su casa y el lavado de manos con jabón con más frecuencia que antes de la pandemia; y más de la mitad (56,3%) expresó sentir más ansiedad que antes de la pandemia. Este porcentaje es algo más elevado en los hogares donde disminuyó el ingreso familiar (62,4%).

Con respecto a las dificultades para dormir, el 33,5% de los encuestadores manifestó tener más dificultades desde el inicio de la pandemia. Entre aquellos que pertenecen a hogares con disminución de ingresos, este valor alcanzó al 39,9%.

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

En ambos niveles educativos fue muy elevada la realización de tareas escolares: alcanzó al 97,7% de los hogares con niños y niñas de nivel primario y al 95,0% de hogares con adolescentes de secundario, considerando cualquier tipo de tarea realizada durante la semana previa a la consulta.

Foto: INDEC

La tenencia de equipamiento informático en los hogares de niños, niñas y adolescentes incidió en la realización de clases virtuales. En los hogares que disponían de PC, notebook o tablet, la participación en las clases virtuales alcanzó al 76,9% en primaria y al 75,9% en secundaria. Esto duplica los porcentajes alcanzados por los hogares que carecían de este equipamiento: 37,1% en primaria y 39,8% en secundaria.

Alrededor de tres cuartas partes de los hogares con niños, niñas y adolescentes que asistían a los niveles primario y secundario aumentaron el tiempo frente a las pantallas (TV, PC, notebook, tablet o celular) desde el inicio de la pandemia (excluyendo el tiempo dedicado a las tareas escolares).

EMPLEO E INGRESOS

La gran mayoría de los jefes y jefas consultados no registró cambios con relación al mercado de trabajo: un 59,7% del total declaró que se mantuvo en el mismo empleo, mientras que el 27,7% que no tenía trabajo remunerado (no participaba del mercado de trabajo o no estaba ocupado), sigue sin tenerlo. En este último grupo, el porcentaje fue de 20,7% para los varones y 36,4% para las mujeres.

Foto: INDEC

De los jefes y jefas que respondieron haber tenido cambios en el empleo, un 6,7% tenía trabajo y lo perdió durante la pandemia; un 4,4% continuó ocupado, pero cambió de empleo y, finalmente, un pequeño porcentaje que no tenía ocupación previamente, la obtuvo durante pandemia. Los jefes y jefas asalariados que mantuvieron durante la pandemia su puesto de trabajo previo lograron sostener el ingreso laboral en un 81,1% de los casos relevados. Para aquellos jefes y jefas registrados, esa situación alcanzó al 83,8% de las consultas, mientras que para los no registrados descendió al 67,2%.

Con el 68,3% de cobertura, los hogares con jefe o jefa asalariado no registrado fueron los que recibieron las prestaciones implementadas a partir de la pandemia en mayor proporción (superando en poco más de 20 puntos a la cobertura de los hogares con jefes y jefas asalariados registrados). El 45,6% de estas prestaciones refuerzan a otras transferencias que recibían previamente estos hogares, mientras que el 22,8% son hogares que reciben exclusivamente las nuevas transferencias. Agregando a aquellos hogares que solo recibían prestaciones previas (13,9%), la cobertura general alcanzó al 82,2% de estos hogares.

Para aquellos hogares con jefas y jefes que trabajaban de manera independiente y no realizaban aportes, las medidas nuevas cubrieron al 63,9% (esto supera en 26,3 puntos porcentuales la cobertura de los hogares con jefes y jefas trabajadores independientes que realizaban aportes): 38,7% de dichos hogares ya recibía otras transferencias previas y otro 25,2% las obtenía por primera vez. Agregando a aquellos hogares que solo recibían prestaciones previas, la cobertura general alcanzó al 79,1%.

ESTRATEGIAS

El 70,6% del total de hogares consultados manifestó haber tomado algún tipo de medida para hacer frente al impacto de la pandemia en su economía. Este porcentaje se acrecienta si se toman en cuenta los hogares cuyo jefe o jefa tiene el nivel educativo más bajo (78,0%). Las cuatro medidas consideradas fueron: recurrir al endeudamiento, generar nuevos ingresos, utilizar stock (ahorros o venta de alguna de sus pertenencias) y reducir el consumo de al menos un alimento por razones económicas.

El 46,0% de los hogares consultados manifestó haber implementado dos o más medidas durante la pandemia. La principal medida adoptada por los hogares consultados fue el el uso de ahorros o venta de pertenencias (44,7%), seguida por el endeudamiento (41,5%).

Foto: INDEC

Esta última estrategia fue la más frecuente (50,5%) en los hogares con jefes o jefas con nivel educativo bajo.