https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 06.04.2021 - Última actualización - 4:02

4:01

Reclaman que se convoque a la mesa de negociación, tras vencerse el último acuerdo a finales del año pasado. Aseguran que hay un desfase que ronda el 20 por ciento de los salarios.

A nivel nacional, con impacto provincial Docentes universitarios realizan un paro este martes y miércoles Reclaman que se convoque a la mesa de negociación, tras vencerse el último acuerdo a finales del año pasado. Aseguran que hay un desfase que ronda el 20 por ciento de los salarios. Reclaman que se convoque a la mesa de negociación, tras vencerse el último acuerdo a finales del año pasado. Aseguran que hay un desfase que ronda el 20 por ciento de los salarios.

En las universidades públicas nacionales el inicio del ciclo lectivo 2021 continuará con formato de clases virtuales mientras se retoman algunas actividades prácticas de forma presencial. Sin embargo, la situación salarial no está completamente acordada con los docentes de este nivel. Durante este martes y miércoles, se realizarán jornadas de paro de actividades en múltiples universidades del país, para transmitir el malestar ante la falta de convocatoria a la mesa paritaria.

Tras vencer el último acuerdo el pasado 28 de febrero, tanto la Conadu Histórica como la Conadu -los dos gremios mayoritarios- piden al gobierno nacional que llame a la negociación y plantean incrementos salariales de al menos el 35 por ciento para este año, con revisiones comparativas del proceso inflacionario. Aunque solo la primera federación votó en Asamblea del Plenario de secretarios generales por la moción de medidas de fuerza.

"Nuestra paritaria venció en febrero y todavía no hay propuesta alguna por parte del Ministerio de Educación de la Nación ni convocatoria a la Mesa de Negociación Salarial. Al mes de marzo del 2021 estamos con una pérdida salarial en el periodo paritario de alrededor de un 20 % con respecto a la inflación", describió la Conadu Histórica por medio de un comunicado.

De no mediar una convocatoria durante los próximos días, el sindicato convocó a un nuevo congreso nacional para el próximo viernes 19 para debatir el plan de acciones.

Reclaman sin parar

A diferencia de su hermana sindical, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) desestimó las medidas de fuerza y optó por una nota dirigida al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, donde demanda "urgente" convocatoria a paritarias para la discusión salarial y ratifica su pedido de un 35 por ciento de aumento.

De acuerdo a lo resuelto en el plenario de secretarios y secretarias generales, el gremio -cuya posición es más cercana al oficialismo- solicitó que la paritaria "debió iniciarse en la primera quincena de marzo" y manifestó que "se hace sumamente necesaria ante la inflación de los primeros meses del año".

Entre sus principales exigencias, la Conadu incluyó "aumento salarial del 35 por ciento y mecanismo de revisión" e "implementación de los acuerdos en las comisiones de Docentes Contratados y Ad honorem; y de Preuniversitarios".

En la provincia

La decisión de la entidad nacional, tendrá impacto provincial, ya que la Conadu Histórica nuclea a Adul, que representa a profesores de la Universidad Nacional del Litoral, y a la Coad, de los docentes de la Universidad Nacional de Rosario.

La opción mayoritaria en la Asociación de Docentes del Litoral argumentó que el paro debía realizarse a partir de esta semana ya que es donde se produce el inicio de clases en todos los niveles y que ello garantizaría mayor adhesión al paro.

"Lo que acordamos de manera unánime es la necesidad de hacer un paro activo con alto nivel de visibilidad y adhesión. El atraso salarial ya supera el 20 % y las maniobras dilatorias del gobierno nacional y del Consejo Interuniversitario Nacional sobre la apertura de la mesa de negociación salarial son inaceptables y se enfrentan con medidas de acción directas", expresaron en un comunicado.

En tanto, la Coordinadora de Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR decidió por amplia mayoría la medida de fuerza: sobre un total de 1093 docentes, el 88,1% manifestó su voluntad de realizar un paro de 48 horas. Asimismo, el 92,9% expresó su acuerdo con profundizar el plan de lucha en coordinación nacional si se dilata la convocatoria.

"Exigimos un aumento que permita recuperar lo perdido durante 2020 y llevar nuestros sueldos al nivel de la Canasta Básica Total para que ningún compañero docente de jornada laboral completa quede por debajo de la línea de la pobreza", expresaron desde la Coad.

Última oferta

En los últimos días de diciembre del 2020, el gobierno nacional mantuvo la última reunión paritaria de este año con los representantes de los gremios docentes y no docentes universitarios, donde se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa como bono de fin de año y un incremento salarial del 10% en función de las dedicaciones distribuido entre enero (2%), febrero (4%) y marzo (4%).

Convenio con el INTI

En el marco del 85° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, el Ministerio de Educación nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

El titular de la SPU, Jaime Perczyk, analizó que el año pasado el sistema universitario tuvo que iniciar sus clases en "emergencia virtual" para garantizar la continuidad.

"Hubo dificultades, pero también cosas que salieron muy bien. Si logramos aprovechar este escenario para pensar una nueva universidad, producto de la síntesis de aquello que pudimos concretar en la pandemia y lo que queremos transformar, estaremos pensando en esa universidad que se debe la Argentina y nos debemos todos", agregó Perczyk.