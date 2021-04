https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El adolescente fue impactado por una camioneta. En el hospital le dijeron a su familia que tenía muerte cerebral. Pero se produjo un “milagro”.

Un milagro Joven dio señales de vida horas antes de que fueran a donar sus órganos

La realidad pegaba de lleno en una familia de Reino Unido. Le acababan de decir, de acuerdo a su relato, que su ser querido tenía muerte cerebral. Con una tristeza inmensurable, comenzaron a despedirse de él y aceptaron donar sus órganos para salvar otras vidas. Pero un día después se produjo un "milagro", como lo definieron ellos.

Un adolescente de 18 años, que había sido declarado "muerto" luego de ser atropellado por una camioneta en circunstancias aún investigadas, comenzó a respirar por su cuenta para sorpresa de los médicos. Al cierre de esta nota, todavía continuaba internado y luchando por sobrevivir.

El 13 de marzo por la tarde, Lewis Roberts fue impactado por un vehículo mientras se encontraba caminando en el pueblo de Leek (Inglaterra). A raíz del hecho, el joven sufrió graves heridas en su cabeza y fue trasladado al centro médico Royal Stoke University Hospital.

Malas noticias

Cuatro días después, el 17, llegaron las malas noticias de parte de los clínicos. "Tras numerosas pruebas, el hospital nos sentó y dijo que Lewis tenía muerte cerebral. Había abandonado la lucha (..) Se certificó oficialmente la muerte de Lewis. Incluso se informó al forense", aseguró su hermana Jade, de 28 años, al diario The Sentinel (Stoke Sentinel).

En ese momento, ella y el resto firmaron formularios requeridos en estas instancias. "Nos preguntaron si queríamos donar su órganos y aceptamos, ya que habría salvado a otras siete personas. Por eso tuvimos que esperar hasta las siete de la mañana del día siguiente. Si hubiéramos dicho que no, habrían desconectado el soporte vital de Lewis allí mismo. Nos fuimos a casa a descansar, pero volvimos al hospital a medianoche", manifestó la mujer al mismo medio.

"Milagro"

Cuando estaba junto a Lewis en la habitación, notó cuatro líneas amarronadas en el monitor que monitoreaba la respiración de su hermano: era una señal positiva. Según su explicación, en algún instante había logrado respirar sin la ayuda del aparato.

Entonces, Jade sacó la cámara y filmó: "Me senté al lado de su cama para pedirle que respirara a la cuenta de tres y lo hizo. Nos dijeron que no, que debía ser un error. Las enfermeras pensaron que podría tratarse de agua en el respirador, pero un médico vino y confirmó que Lewis respiraba por sí mismo alrededor de las 3:30 de la mañana", afirmó a The Sentinel.

​Al día siguiente, Lewis giró su cabeza cuando su hermana lo llamó por su nombre. Y con el correr de las horas fue moviendo otras partes de su cuerpo. "En el hospital no pueden creer el milagro. Dicen que nunca han sido testigos de esto. Tengo una mezcla de emociones, es absolutamente increíble. Obviamente nos encontramos muy abrumados después de escuchar que habíamos perdido a nuestro chico", expresó la británica.

Donaciones

En la página GoFundMe, sus conocidos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para el protagonista de esta historia. El objetivo era juntar £500, pero ya recaudaron más de £4500.

"Ha empezado a reaccionar a las pruebas de dolor, moviendo las extremidades por sí mismo y también moviendo la cabeza de lado a lado, parpadeando y también moviendo la boca. Cada día este niño se hace más fuerte", escribieron sus familiares en la descripción de GoFundMe.

Última actualización

Jade reveló en su cuenta de Facebook que el 26 de marzo Lewis había podido respirar durante 24 hs sin necesitar ventilación mecánica. Sin embargo, se lo tuvieron que colocar de nuevo por una aparente infección en los pulmones.

"Nunca ha sido de los que se rinden fácilmente, y aparte de esto lo está haciendo increíble... Todavía está en su 'propio coma'.. ¡¡¡¡Pero cuanto más tiempo mejor debido al proceso de curación!!!! Sigue adelante chico... ¡¡¡Lucha con esto!!! ¡¡¡Te extrañamos más que nunca!!!", redactó la hermana en la red social el 28 de marzo.