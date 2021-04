https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 06.04.2021 - Última actualización - 11:49

11:43

Los problemas del Vasco para armar la defensa

Calderón y un informe que lo complica; es difícil lo de Galván

Las cámaras de TV lo dejaron expuesto y van a tratar de que sólo sea una fecha, pero no será fácil. Respecto de Galván, hay que esperar, pero hoy es más no que sí.

Mezcla de bronca y tristeza en la salida de la cancha de Franco Calderón, luego de haber visto la roja directa que le aplicó Vigliano. Crédito: Matías Nápoli



Mezcla de bronca y tristeza en la salida de la cancha de Franco Calderón, luego de haber visto la roja directa que le aplicó Vigliano. Crédito: Matías Nápoli

Los problemas del Vasco para armar la defensa Calderón y un informe que lo complica; es difícil lo de Galván Las cámaras de TV lo dejaron expuesto y van a tratar de que sólo sea una fecha, pero no será fácil. Respecto de Galván, hay que esperar, pero hoy es más no que sí. Las cámaras de TV lo dejaron expuesto y van a tratar de que sólo sea una fecha, pero no será fácil. Respecto de Galván, hay que esperar, pero hoy es más no que sí.

"Tiró tres manotazos y adelante de las cámaras. Quedó muy expuesto". Este no es el informe de Vigliano, pero es la información que inmediatamente recibieron en Unión respecto de la expulsión de Franco Calderón. Conclusión: será difícil la defensa y habrá que esperar la decisión que finalmente tomará el Tribunal de Disciplina, pero nada ni nadie puede asegurar que sea de sólo una fecha, inclusive atendiendo al detalle de que fue roja directa. Sin Calderón, la espera ahora apunta a la evolución de la lesión de Galván, que se retiró cuando sintió un fuerte tirón muscular en una de sus piernas. Hasta el momento no se informó nada respecto de si existe alguna lesión que lo margine del partido, pero no hay muchas expectativas respecto de su recuperación total. Igualmente, falta mucho para el partido y habrá que seguir de cerca la evolución. Tenés que leer El 1-4 y la difícil misión de rearmar una defensa El que podría jugar sería Federico Vera. Los tiempos "cierran" y llegaría con lo justo teniendo en cuenta el período de espera para la recuperación del Covid positivo. El jugador está bien desde el punto de vista de su salud y seguramente se entrenará en contra turno. Sólo podría perderse las prácticas de fútbol que pueda ordenar Azconzábal, pero es una alternativa que tendría el técnico a disposición para que pueda jugar ante Boca. Blasi va a seguir como titular, ya que podría correrse al centro de la defensa en el caso de que pueda jugar Vera. Y si se recupera Galván -insistimos, va a ser difícil-, se podría armar la estructura defensiva con Blasi, Galván y Portillo, sumando a Vera y Peñailillo por los laterales para jugar con el esquema de tres centrales y dos laterales con el que viene jugando Azconzábal desde el inicio de esta Copa de la Liga Profesional. En el caso de que no pueda jugar Galván, seguramente habrá lugar para Nani. Y otro aspecto a considerar es el que tiene que ver con el esquema, para saber si lo mantiene o si cambia, no sólo por el rival o por el 1-4 que sufrió ante Vélez (que se terminó concretando en el final del partido), sino por las ausencias que tendría en ese sector si es que Galván no logra recuperarse. ¿Y del medio hacia arriba?, habrá que esperar. Difícilmente el técnico cambie el esquema del doble cinco que viene sosteniendo con Acevedo y Cañete. En el partido ante Vélez, Acevedo no tuvo una buena tarde-noche, se equivocó más de la cuenta con la pelota y es un aspecto que llamó la atención teniendo en cuenta el buen manejo del "Chaco". Por su parte, Cañete insistió en varias ocasiones con remates al arco y tuvo algunos pasajes en los que logró destacarse por encima del resto. Arriba, Machuca y González pusieron ganas y algunos desbordes, además de haber tenido chances para convertir, en tanto que Juan Manuel García es el centrodelantero que mayores garantías brinda a la hora de pensar en alguien que la meta. Tenés que leer Edwin Cardona, recuperado de su lesión, se entrenó en Ezeiza y volvería ante Unión En ese rubro, Unión volvió a adolecer de precisión a la hora de marcar. Se crearon muchas situaciones de peligro frente al arco de Hoyos, pero no hubo eficacia. Entre el travesaño, un par de buenas atajadas del arquero y alguna imprecisión o indefinición en el toque final, Unión desperdició seis o siete situaciones que fueron propicias para marcar. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

Temas: